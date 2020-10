Finalmente è giunta la tanto desiderata conferma del sesso del futuro bebè di casa Ferragnez. A quanto pare i rumors diffusi finora, benché sul momento non confermati dalla famiglia, erano veri: Leone Lucia Ferragni diventerà il fratello maggiore di una bambina.

La coppia ha deciso di annunciare il nuovo arrivo con un video dolcissimo in cui, come per l’arrivo del secondogenito, è Leo il tenero portavoce.

Il video dell’annuncio

“Leo, sei contento che arriva una sorellina?” “Sììììììì!”. Dura pochi secondi ma è veramente delizioso il video che mostra il piccolo Leo entusiasmarsi alla domanda dei genitori, e la sua risposta è accolta con grandissima eccitazione anche dagli adulti.

D’altronde, che l’annuncio fosse imminente l’aveva detto la stessa Chiara, che nelle stories aveva risposto ad alcune domande dei fan sull’argomento.

Per ora rimane invece un mistero il nome della piccola in arrivo: a quanto pare la coppia ha diverse opzioni gradite, ma con ogni probabilità decideranno all’ultimo.

L’indizio su Instagram

Lo “spoiler” in realtà c’era già stato qualche ora prima, quando i 3 erano apparsi nelle stories seduti sul divano e Chiara Ferragni aveva chiesto al piccolo Leo: “Amore, ma la mamma nella pancia ha un bimbo o una bimba?” Ed il piccolo aveva risposto: “Una bimba!”.

Secondo figlio in arrivo per la coppia

I coniugi Ferragnez avevano dato l’annuncio di un nuovo bimbo in arrivo Lo scorso 2 ottobre, ma in verità il mondo del gossip parlava da tempo del possibile arrivo di un secondogenito. Chiara Ferragni aveva rivelato più volte che avrebbe voluto più di un figlio e che non avrebbe voluto aspettare troppo a lungo per “metterlo in cantiere”.

In molti ultimamente commentavano i suoi post cercando ipotetici mancini sospetti, ed il marito Federico si era mostrato spesso su Instagram particolarmente apprensivo nei confronti della moglie.

