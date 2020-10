Non solo sarà un vero “royal baby” made in Italy ma, udite udite, sarà addirittura una royal baby! Parliamo ovviamente di Chiara Ferragni, la regina dei social che in tempi recenti insieme al marito, il cantante Fedez, ha dato annuncio su Instagram di essere nuovamente in dolce attesa. Da quel giorno, è trascorso appena una settimana, eppure sono già tantissime le notizie che filtrano sul nascituro da casa Ferragnez.

Chiara Ferragni incinta… di una femminuccia!

In tanti ci speravamo, sognavano per la coppia la favola e la volevano (immaginandosela ancora oggi) proprio così: ricciolina come Leone, biondina, grandi occhi azzurri e come si è capito, soprattutto, femmina!

E Chiara Ferragni e Fedez, che ben sanno interpretare il volere dei loro fan, sembrano essere riusciti ad accontentarli in qualche modo perché, come rilanciato in esclusiva da Oggi, la Ferragni sarebbe incinta proprio di una femminuccia!

Chiara Ferragni e il primo scatto incinta sui social. Fonte: Instagram

Prima di svelare il segreto, il sospetto: c’era già un indizio?

Stando a quanto rilanciato in questi momenti dal settimanale di gossip, i Ferragnez diventeranno genitori di una bimba che nascerà verso il mese di marzo proprio come il fratellino Leone, il responsabile dell’annuncio social della gravidanza.

Fa ancora il giro del web la tenerissima fotografia di Leone con in mano l’ecografia di mamma Chiara.

Il piccolo Leone annuncia la gravidanza di mamma Chiara Ferragnez. Fonte: Instagram

Insomma sembra che la famosissima coppia sia già riuscita a rispondere ai tantissimi seguaci che nei commenti al di sotto dei loro scatti su Instagram si sono dichiarati impazienti di conoscere il sesso del piccolo nascituro. Che quel cuoricino rosa posto dopo “La nostra famiglia sta per diventare più grande“, fosse già un indizio dell’arrivo di una bimba?

Solo i Ferragnez lo sanno!

Approfondisci

TUTTO su CHIARA FERRAGNI

Chiara Ferragni mamma bis: il giorno in cui lo ha annunciato a tutta la famiglia

Chiara Ferragni mamma bis: la prima foto col pancione su Instagram