Barbara d’Urso, celebre presentatrice di Canale 5, da anni sostiene di essere single. Dopo la relazione col produttore cinematografico Mauro Berardi, da cui ha avuto i due figli Giammauro ed Emanuele, e il matrimonio col ballerino Michele Carfora, dal quale divorziò nel 2008, la vita privata della d’Urso sembra avvolta nel mistero. Un segreto che però sembra non essere tale secondo Alfonso Signorini che l’avrebbe “sbugiardata”.

Barbara d’Urso: ora parla Alfonso Signorini

La presentatrice sostiene di essere sola, nutrendo la curiosità di fan e followers. In realtà i dubbi al riguardo sono molti e ne parla per primo Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del GF VIP.

Durante il programma di Piero Chiambretti #CR4 La repubblica delle donne, Signorini afferma, infatti, che la storia della solitudine della d’Urso sia una farsa. Rispondendo al presentatore Chiambretti, così Signorini ha voluto infatti insinuare sulla vita privata della conduttrice dai numeri stellari: “No, ma va là, troverà anche lei i suoi espedienti“. A buon intenditor poche parole?

Signorini non è il solo: il gossip di Alessi

Signorini non è però l’unico a dubitare della “storia” raccontata dalla d’Urso: anche il suo amico di penna Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, sembra aver qualcosa da dire al riguardo.

In un articolo pubblicato su Libero Quotidiano, Alessi, dopo un elogio della conduttrice rivela il suo unico cruccio nei suoi confronti: “Non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”. La d’Urso, consapevole del mistero di cui gode, non si fa remore a scherzarci sopra e non di rado appaiono fotografie della conduttrice sul suo profilo Instagram dove si immortala con peluche chiamandoli “fidanzati”.

La confessione della d’Urso a Ciacci: “Lo vorrei“

L’unica vera dichiarazione in merito è stata fatta a Giovanni Ciacci che ha pubblicato in esclusiva su Oggi un’intervista a Barbara D’Urso in cui la reginetta di Mediaset rivela il suo alfabeto personale. Alla lettera “A” la presentatrice mette la parola “amore”, per poi svelare: “In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione“.

