Barbara d’Urso è una conduttrice famosa e sempre sulla bocca di tutti. Nonostante il suo essere così celebre, però, c’è una parte della sua vita avvolta dal mistero. Si tratta di un lato che tutti vorrebbero conoscere ma che sembrerebbe essere riservato a pochi. Se non addirittura a pochissimi.

Barbara d’Urso: il segreto nascosto a tutta Italia

La d’Urso è infatti tanto brava a fare gossip e ad entrare nelle case degli italiani grazie alla televisione, quanto a far restare privata la sua vita sentimentale e familiare. I fan amano sfogliare il suo profilo Instagram sperando di trovare qualche indizio ma non tutti sembrano essere poi così sicuri che ci sia effettivamente qualcuno al fianco della conduttrice.



I primi flirt che si ricordano sono quelli con Miguel Bosè e Vasco Rossi ma dopo il suo grande amore con Mauro Berardi, da cui ha avuto due figli, e il breve matrimonio con Michele Carfora, della sua sfera sentimentale si sa poco o niente. In realtà proprio la conduttrice ama scherzare su questo argomento: ne è la prova la foto postata su Instagram a letto con il suo “fidanzato”.

Parla una fonte segreta vicina alla d’Urso

Sembrerebbe però che il magazine Vero sia riuscito a raggiungere una fonte interna a Mediaset e molto, molto vicina alla conduttrice. Fonte che ovviamente ha voluto restare anonima ma che potrebbe finalmente rivelare l’identità dell’uomo, se un uomo c’è, vicino alla d’Urso.

La fonte in questione ha spiegato come anche a Mediaset, esattamente come in ogni luogo di lavoro, girino pettegolezzi sebbene sulla conduttrice non ne esca mai nessuno. “Il suo privato è un segreto un po’ per tutti”, ha infatti rivelato la persona anonima alla rivista, facendo capire che persino dove lavora la conduttrice riesce a mantenere un basso profilo sulla sua vita sentimentale.

La famiglia d’Urso

Che fosse gelosa del suo privato è risaputo, basti pensare a come custodisce e protegge i suoi stessi figli dai riflettori. Infatti, anche la sua famiglia è un argomento poco discusso. Della d’Urso sappiamo che sta per diventare zia grazie alla sorella Eleonora e che inoltre, di tanto in tanto, Barbara stessa si lascia scappare qualche foto su instagram insieme ai figli Giammauro ed Emanuele, ai quali è estremamente legata.

Ma questi sono rigorosamente scatti vecchi, ritraenti lei da giovane e loro da bambini.

Sembra abbastanza palese che Barbara d’Urso nutra un amore tanto grande per la sua famiglia quanto quello per il suo lavoro. Al momento è infatti impegnatissima tra i suoi diversi programmi Mediaset che le danno molto da fare sia a livello lavorativo che emotivo.

