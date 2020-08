Barbara d’Urso è consapevole di tutta l’attenzione che. C’è attorno alla sua vita privata, che lei ama mantenere tale. Così, quando il mondo è alla ricerca di un misterioso fidanzato che affiancherebbe la regina della tv, lei coglie al balzo l’occasione per scherzare con i suoi fan.

Così ha fatto anche questa volta, presentando ai follower un fidanzato…”particolare”.

La foto con il “fidanzato”

Due giorni fa Barbara D’Urso si è mostrata in un momento molto intimo ai suoi follower. La conduttrice ha infatti pubblicato un’immagine su Instagram che la mostra a letto, sotto le lenzuola, con una mise che dà l’impressione di essere piuttosto succinta, ed al suo fianco c’è un ospite speciale: un cagnolino di peluche beige che, in effetti, è al suo fianco anche in altre foto scattate nella casa in cui si trova.

L’immagine pubblicata su Instagram

Barbara d’Urso: chi è il fidanzato?

D’altronde, è molto difficile che Barbara d’Urso confermi o smentisca la miriade di flirt che le vengono affibbiati: non ha mai risposto, ad esempio, alle insinuazioni che Alberto Mezzetti fece al tempo della sua partecipazione al Grande Fratello, dichiarando che tra loro due non c’era una semplice amicizia.

Lo scontro con Naike Rivelli

D’altronde Carmelita non ama neanche, a quanto pare, che altri parlino della sua vita privata: è di poco tempo fa la notizia secondo cui Naike Rivelli sarebbe stata querelata per aver parlato di “voci di corridoio” rispetto a una relazione che la D’Urso avrebbe avuto con qualcuno appartenente al mondo della televisione.

Barbara d’Urso e Mauro Berardi

La verità sui suoi amori, quando deve, la racconta solo barbaresca, che ha sempre detto di amare immensamente i suoi due figli, Gianmauro ed Emanuele, e di aver avuto un solo amore assoluto, ovvero Mauro Berardi, padre dei suoi ragazzi, con cui ha avuto una relazione per una decina d’anni.

Approfondisci:

Barbara D’Urso e la foto inedita in costume che divide i follower

Barbara d’Urso e Renzo Rosso: la “strana coppia” pizzicata a Venezia

Barbara d’Urso in preda al dolore: “Il mio cuore è spezzato”