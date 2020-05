Oggi, 7 maggio, è una ricorrenza speciale per Barbara D’Urso: non solo Carmelita compie gli anni, ma in questo giorno cade anche il compleanno dell’uomo che amato di più. Un post, apparso ieri su Instagram, ha anticipato questa dolcissima dedica a Mauro Berardi.

Anche se non stanno più insieme e non sono mai convolati a nozze la D’Urso e Berardi si sono amati moltissimo. La coppia è stata insieme per oltre un decennio, dal 1982 al 1993, e da quell’unione sono nati i 2 figli di Barbara, Gianmauro ed Emanuele.

Barbara D’Urso si lascia trascinare dai ricordi

In attesa di questa giornata, Barbara D’Urso ha riaperto l’album dei ricordi. Ne è uscita fuori una vecchia foto, che la ritrae in acqua tra le braccia del produttore cinematografico Mauro Berardi. Giovani, spensierati e baciati dal sole: Barbara si lascia trascinare dal mare di ricordi che quello scatto ha scatenato. Così, senza rivelare l’identità di Berardi, in vista della giornata di oggi, la D’Urso pubblica la foto parlando dell’uomo che ha amato di più nella vita.

Barbara D’Urso in una vecchia foto con Mauro Berardi

“Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita e domani capirete perché” scrive Barbara senza fare il nome della persona in foto accanto a lei.

Ma negli hashtag sono seminati tanti indizi: #mauro #love #ricordi #amarcord.

Gli auguri di compleanno

Poi oggi, 7 maggio, è arrivata la seconda parte della dedica. Sempre una vecchia foto nel post, questa volta lo scatto ritrae Barbara D’Urso e Mauro Berardi, con l’amico Massimo Troisi, che congiunge le loro mani, come a benedire quell’amore.

Barbara D’Urso in compagnia di Massimo Troisi e Mauro Berardi

“Mauro Berardi compie gli anni il 7 maggio, io compio gli anni il 7 maggio e qui…” scrive la D’Urso su Instagram.

“Era il 7 maggio del 1982, Massimo Troisi ci prendeva in giro e unendoci le mani ci diceva: “Adesso vi dovete sposare!”. Non ci siamo mai sposati, ma ci siamo amati molto e abbiamo fatto due meravigliosi figli. Buon Compleanno Mauro e Buon Compleanno a me!!!“.

