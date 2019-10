Barbara d’Urso è la conduttrice di punta di Canale 5, al timone di alcuni dei programmi più seguiti della rete. Ogni giorno tiene incollati alla tv milioni di telespettatori col suo carattere giunonico, capace di superare qualsiasi incidente e tornare subito in chiaro. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla reginetta di Cologno, dai suoi inizi nel mondo della tv fino ad arrivare ai suoi amori.

Barbara d’Urso: la morte della madre

Barbara d’Urso nasce il 7 maggio del 1957, sotto il segno del Toro. Il suo vero nome è Maria Carmela. La conduttrice è stata costretta a cambiarlo poiché suonava male alle orecchie dagli addetti ai lavori quando ha iniziato a lavorare negli anni ’80 come valletta nei programmi televisivi.

La d’Urso è rimasta senza madre da piccolissima. Infatti, Vera Pentimalli morì a soli 40 anni colpita dal morbo di Hodgkin e da quel momento la conduttrice, come raccontato tempo fa a Verissimo, ha avuto un rapporto conflittuale con suo padre Rodolfo. Quando a 18 anni lei se ne andò di casa, i due non si rivolsero parola per 4 anni.

La lunga carriera in tv di “Lady Cologno”

Il suo primo impiego è stato nel 1977, come valletta del programma Goal, accanto a Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Massimo Boldi.

Il vero sogno della d’Urso sarebbe stato quello di fare la modella ma per via della sua statura, 170 cm, non riuscì ad entrare in quel mondo e così ripiegò sulla televisione. Non tutti sanno, forse, che la conduttrice di Domenica Live ha lavorato anche con Corona. Barbara d’Urso ha lavorato con Vittorio Corona, padre di Fabrizio col quale si punzecchia spesso, intraprendendo la carriera giornalistica per il mensile King.

Le foto per Playboy e i 45 giri

Oggi, Barbara d’Urso guadagna circa 6 milioni di euro l’anno per il lavoro a Mediaset e si dimostra una lavoratrice instancabile.

Ha condotto quasi 40 programmi televisivi e pubblicato ben 6 libri vendutissimi. Ha inciso un 45 giri: Dolceamaro e Se mi guardi così. A 24 anni ha perfino posato per Playboy ma ha rifiutato di partecipare a un film di Tinto Brass.

La d’Urso appare in video 6 giorni su 7, con almeno un programma in prime time. Nelle trasmissioni televisive che conduce, la conduttrice usa sapientemente le luci che ne risaltano la bellezza dei suoi invidiabili 62 anni. La conduttrice è in forma perfetta, pesa 62 kg e fa molto sport, dalla mattina presto. Nello specifico, la sua più grande passione è la danza. Uno dei suoi maestri è Josè, arrivato direttamente dal programma Amici di Maria De Filippi.

Gli amori e la vita privata

Barbara d’Urso ha avuto molti amori nella sua vita. Tra questi si annovera anche Vasco Rossi, uno dei suoi flirt di gioventù. Altri legami, veri o presunti, sono stati con Pupo, Miguel Bosè, Alex Pacifico. La conduttrice è stata sposata col produttore Mauro Berardi, da cui ha avuto i figli Giammauro ed Emanuele. Dopo il divorzio con lui, ha sposato il ballerino Michele Carfora nel 2002 ma il matrimonio è durato solo 6 anni dopo per i numerosi tradimenti di lui. Oggi, la d’Urso dice di essere single. Questo le permette di dedicarsi al lavoro anche se, come rivelato ad Oggi un po’ di tempo fa avrebbe il desiderio di innamorarsi di nuovo, di un uomo che perda la testa per lei.