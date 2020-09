Attimi di tensione e rabbia nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda quest’oggi. La solitamente conciliante Barbara D’Urso ha perso le staffe parlando col suo ospite, il sedicente “vero Profeta di Dio” Eliseo Bonanno. Le frasi di quest’ultimo hanno fatto scattare la D’Urso, che si è alzata e lo ha duramente ripreso senza mezzi termini.

Barbara D’Urso contro il “vero Profeta di Dio”

L’antefatto: nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque del 22 settembre, Barbara D’Urso ha avuto in collegamento Eliseo Bonanno, che come riporta la sua pagina Facebook si definisce “vero profeta di Dio” e “unto dal Signore“.

Alla redazione del programma, però, sono arrivate delle segnalazioni di parenti preoccupati, che accusano Bonanno in qualche modo di traviare i suoi seguaci. Già dall’inizio del collegamento, gli animi si sono scaldati: Bonanno ha alluso al fatto che chi ha fatto la denuncia possa essere un attore pagato dallo studio, cosa che ha fatto scattare l’inviata sul posto, che ha rivendicato la deontologia professionale del proprio lavoro.

Riportata in qualche modo la calma, Eliseo ha iniziato a lamentarsi del fatto che Barbara D’Urso l’abbia chiamato Santone, sottintendevo così un’accezione dispregiativa.

Quindi, ha ricordato che il suo collegamento fosse previsto il giorno prima, e qui è scattata la rabbia della D’Urso.

Barbara D’Urso contro l’ospite: “Non ti permettere“

Furiosa come poche altre volte è stata vista. Quella contro Eliseo Bonanno è stata una vera e propria sfuriata, partita quando quest’ultimo si è in qualche modo lamentato del fatto che il suo intervento sia scalato, per dar spazio alla cronaca della bimba morta a Crispano durante la lezione di danza.

“Se dobbiamo fare un’intervista – ha detto – desidererei che parlo io, poi quando sto zitto parli tu”. Apriti cielo, Barbara D’Urso è sbottata: “Senti, Eliseo. Primo: non permetterti di paragonarti ad una mamma alla quale è morta una bambina di 5 anni” ha esordito.

Quindi, ha proseguito: “Profeta di Dio: se ti va di rispondere, io che faccio la giornalista, ti faccio delle domande alle quali rispondi. Tu non chiedi a me di fare un comizio, un monologo o di avere lo stesso spazio di una povera crista”.

L’ospite a Barbara D’Urso: “Impicciati degli affari tuoi“

L’ “intervista” è proseguita con estrema difficoltà, con continue frasi piccate dall’una e dall’altra parte e il presunto profeta di Dio a glissare sulle domande più spinose.

Ad un certo punto, ha accusato la D’Urso di essere brava a rigirare la frittata, dopo che questo aveva detto che “Tu mi hai chiesto come parlo col Signore: sono affari miei, punto e basta“. In più, quando la D’Urso ha presentato la moglie di 28 anni più giovane, Bonanno è sbottato dicendole “Impiacciati degli affari tuoi“. Curiosamente, però la D’Urso voleva dirsi a favore dell’amore senza differenza di età.

