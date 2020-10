Barbara d’Urso vive un bellissimo momento in famiglia. Sua sorella Eleonora D’Urso, infatti, sarà presto mamma di una femminuccia, rendendo quindi la conduttrice Mediaset, tra le più note della tv, finalmente zia.

Il messaggio di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha dedicato anche via social delle dolci parole per la sorella che aspetta una bambina. “Sono quasi zia… ti amo“, ha scritto sul suo profilo Instagram commentando una bellissima foto condivisa della sorella: mano sul pancione e sorriso sulle labbra. Una bella foto commentata anche dalla stessa sorella: “Grazie super sorella.

Sarai una zia strafigherrima“, scrive Eleonora D’Urso sotto la foto. Insomma, un bel momento per entrambe e sembra che la conduttrice di Live Non è la d’Urso non veda l’ora di diventare zia e di coccolare la nipotina.

Eleonora D’Urso diventa mamma

Questo è sicuramente un momento di grandi cambiamenti per tutto il mondo. Eleonora D’Urso, condividendo sui social la stessa immagine di futura mamma condivisa anche dalla sorella Barbara d’Urso, si interroga sul futuro e sul suo ruolo di mamma: “Non è un momento ottimale per partorire, e Sofia avrà come prima immagine quella di un mondo infestato da mascherine“, scrive su Instagram.

Allora per lei come mamma ci sarà un compito importante: “Starà a me raccontarle di bocche che sanno ridere e sorridere e di gente che… nonostante tutto, non smette di lottare“, conclude.

I genitori ai tempi del Covid

Proprio del ruolo del genitore in questo periodo di crisi sanitaria ha parlato recentemente anche Caterina Balivo. La conduttrice, condividendo una foto insieme al figlio, ha scritto: “Da quando scattò il lockdown i bambini sono stati sottoposti a un cambio repentino e abbiamo visto quanto sono stati bravi (non senza aver avuto problemi e strascichi).

Vedete io so di non essere un genitore perfetto, ma responsabile sì. Se mio figlio si ribellasse o andasse contro le attuali regole dovute all’emergenza Covid-19, due “schiaffi in faccia” non glieli toglierebbe nessuno (ai “ben pensanti” dico: tranquilli non sono una mamma violenta)“, ha scritto la Balivo. Poi sottolinea l’importanza del rispetto delle regole e di come il mondo sia cambiato: “Sacrifici, certo… tante ingiustizie subite e molte altre arriveranno ma questo maledetto virus c’è e finché non se ne va non possiamo fare i bastian contrari“.

Approfondisci

Tutto su Barbara d’Urso

Barbara D’Urso ed Eleonora, sorelle ritrovate

Eleonora D’Urso: baci e pancione ad alta quota insieme a Michele Olmo