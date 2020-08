Eleonora D’Urso, sorella della conduttrice Barbara, è incinta e radiosa insieme al marito, il musicista Michele Olmo. L’attrice si sta godendo le vacanze in montagna sulle Alpi piemontesi, nel cuneese, e il marito pubblica una dolcissima dedica su Instagram.

Ben diverse dalle ferie di Barbara d’Urso, che ha invece scelto il mare, da dove condivide foto in bikini spensierata e festaiola. Le due sorelle si sono ritrovate dopo un periodo burrascoso, in cui non avevano rapporti.

Eleonora D’Urso e Michele Olmo: baci in alta quota

Il cantante Michele Olmo pubblica una foto insieme alla moglie Eleonora D’Urso con una dedica speciale: “Ramm’ nu vasiell’ … Che ce sta na surpresiell’” (“dammi un bacio, c’è una sorpresa”).

In bella vista il pancione dell’attrice che si accinge a diventare madre, con somma gioia di Barbara d’Urso, futura zia.

Il post di Michele Olmo

La coppia, sposata dal 2016, ha annunciato la gravidanza a giugno. “Penso di aver capito perché in questi mesi di lock down non sono più riuscito a prendere in mano una chitarra…e perché sto continuando a farlo. ….dovevo usare quel tempo per creare la melodia perfetta, la più super meravigliosamente megagalattica della Nostra vita .

…e avro’ cura di Voi in questi cinque mesi che mancano e negli anni a venire…“, aveva scritto il musicista su Instagram.

Chi è la Eleonora D’Urso

Eleonora D’Urso è un’attrice italiana di 44 anni, volto noto di alcune fiction degli anni 2000, come Cuori Rubati, Il Commissario Rex, Don Matteo e Il Commissario Rocca. L’attrice ha studiato alla Scuola Nazionale di Cinema di Roma, vincendo una borsa di studio al Lee Strasberg Theatre&Film Institute di New York.

Si è poi dedicata al teatro comico, fondando una compagnia, la The Kitchen Company, con cui ha messo in scena diversi spettacoli. Insieme al marito Michele Olmo fa parte dell’associazione di spettacolo Interno19, ma insegna anche in una scuola inglese di Genova e studia per diventare educatrice professionale. La notizia della gravidanza l’ha colta proprio poco prima della laurea, ma Eleonora D’Urso è decisamente piena di energie.

I rapporti con la sorella Barbara d’Urso

Barbara ed Eleonora D’Urso sono in realtà sorellastre, essendo nate da due matrimoni diversi del padre.

Hanno ben 18 anni di differenza, ma molte cose in comune. Entrambe coltivano la passione per lo spettacolo, nonostante in passato si siano allontanate per qualche tempo. Lo strappo sembra essersi ricucito, come dimostrano le foto del matrimonio di Eleonora con Michele Olmo, condivise da una felicissima Barbara.

