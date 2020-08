In tanti si domandano da tempo se il cuore di Barbarella sia libero o occupato da un amore misterioso, tenuto ben lontano dai riflettori. Talvolta è la stessa conduttrice Mediaset a sollevare il dubbio che possa esserci qualcuno, un uomo misterioso al suo fianco ad inviarle rose, fiori di ogni genere, regalarle anelli. Dopo una sospetta storia Instagram in cui Lady Cologno mostrava, ironicamente, un anello di “non fidanzamento“, arriva il parere di Marta Flavi, esperta in sentimenti.

Rose, regali, anelli sospetti: Barbara d’Urso fidanzata?

Quante volte è capitato di scorrere le stories Instagram di Barbara d’Urso e notare un piccolo dettaglio, fosse un anello, una rosa, un biglietto… indizi pronti a stuzzicare la fantasia dei follower, caldeggiati a scoprire chi si nasconda dietro tutti quei petits cadeaux.

Marta Flavi, conduttrice televisiva italiana e grande esperta della sfera sentimentale, non è però dello stesso avviso dei fan che credono che Barbara d’Urso nasconda, dietro le telecamere, un amore segreto.

Un anello sospetto “regalato” sulla mano di Barbara d’Urso. Fonte: Instagram

Marta Flavi: il parere dell’esperta in sentimenti

Per quanto lo si voglia credere, il cuore di Barbara d’Urso sembra essere non solo libero, ma volontariamente libero.

Il parere di Marta Flavi, riportato da La Nostra Tv, in merito è molto chiaro: “Cerca l’amore vero, ma è piena di impegni – dichiara la Flavi in riferimento a Barbara d’Urso – Dove lo trova il tempo per un uomo? Deve proprio valerne la pena“. Insomma, complice un po’ lavoro da stacanovista e un po’ la stessa volontà della conduttrice, il cuore della d’Urso permarrebbe libero in attesa forse di quello che potrebbe essere un grande amore pronto a rompere la routine di Lady Cologno.

Tuttavia, sebbene sembra dunque non ci sia nessuno al fianco della d’Urso, è la stessa conduttrice a riderci su: non più di qualche settimana fa era arrivato a proposito uno scatto esilarante col suo “nuovo fidanzato”, per l’appunto, un peluche.

Approfondisci

TUTTO SU BARBARA D’URSO

Barbara d’Urso diventa zia: il lieto annuncio

Barbara d’Urso pronta al grande ritorno in tv: l’annuncio