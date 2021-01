Elon Musk è diventato l’uomo più ricco del mondo. Ad annunciarlo è stato il Bloomberg Billionaires Index, l’elenco delle 500 persone più ricche del pianeta. A portare così in alto l’imprenditore sudafricano sono state le performance in borsa di Tesla, la sua azienda specializzata nella produzione di auto elettriche. Musk scalza così dal gradino più alto del podio il fondatore di Amazon Jeff Bezos, che, nonostante un anno positivo per la propria compagnia, si deve accontentare del secondo posto.

Risultati senza precedenti per Elon Musk

Il patrimonio di Elon Musk è arrivato alla straordinaria cifra di 194,8 miliardi di dollari, circa 9,5 miliardi in più del rivale Bezos.

Nell’ultimo anno il magnate avrebbe visto la sua fortuna aumentare di 165 miliardi, un risultato senza precedenti nell’elenco dei Paperoni stilato da Bloomberg. Questo è spiegabile con il rally in borsa di Tesla, che in un anno ha guadagnato il 743%, sulla scia dei buoni profitti e delle prospettive future legate alle auto elettriche. Basti pensare che, con un valore di mercato di 773 miliardi di dollari, la compagnia vale oggi da sola più di Facebook.

A tutto ciò si deve aggiungere anche SpaceX, l’azienda aerospaziale di Musk che collabora direttamente con la NASA. Eppure, questi risultati non sarebbero comunque bastati per raggiungere il gradino più alto del podio, se nel contempo Jeff Bezos non avesse visto una parte consistente del proprio patrimonio evaporare a causa del divorzio miliardario dalla moglie, MacKenzie Scott.

Chi sono gli italiani più ricchi?

In tutto questo, come si collocano i Paperoni nostrani? Secondo il Bloomberg Billionaires Index, l’italiano più ricco rimane nettamente Giovanni Ferrero: l’imprenditore della famosa industria dolciaria si colloca al 40esimo posto nel mondo, con un patrimonio stimato di 34 miliardi di dollari.

Al 60esimo posto troviamo poi il fondatore di Luxottica Leonardo del Vecchio, con 25 miliardi. Completa il podio italiano Paolo Rocca, la cui azienda opera nel settore dell’acciaio in Sud America, al 206esimo posto con 10,6 miliardi. Menzioni speciali per Silvio Berlusconi, al 296esimo posto con 8 miliardi, Giorgio Armani (320esimo posto con 7,79 miliardi), seguiti da Miuccia Prada e dal marito Patrizio Bertelli, rispettivamente al 486esimo e 488esimo posto con un patrimonio di circa 5 miliardi e mezzo.

