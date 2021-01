Aria di crisi nella Casa del GF Vip: Tommaso Zorzi nutre sospetti su Stefania Orlando, e la sua posizione sembrerebbe coincidere con quella di un’altra concorrente, Cecilia Capriotti. Entrambi si sarebbero accorti di un dettaglio “scomodo” nel percorso della coinquilina all’interno del reality.

Sospetti su Stefania Orlando al GF Vip: la rivelazione di Zorzi

Piovono sospetti sul percorso di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip, e a muoverli è Tommaso Zorzi. Tra i due le dinamiche si sono fatte sempre più ruvide, complici alcune liti che hanno infuocato il tessuto della convivenza nella Casa più spiata d’Italia, e ora il gieffino avanza dubbi sulla sua condotta sempre più incline allo scontro.

Nel corso di una chiacchierata con Cecilia Capriotti, Zorzi ha svelato qualcosa che gli avrebbe insinuato un interrogativo sulla genuinità dell’atteggiamento della showgirl.

“Quando c’è stata la prova di canto avevano appena mandato la clip del semi litigio tra me e lei, e allora praticamente stava cantando Mario e io ero in backstage con Rosalinda e lei mi fa ‘senti, ma ti va se sta settimana tipo litighiamo?‘, io le ho detto guarda che quando litigo con te ci rimango male veramente.

Mezz’ora dopo, di là, mi fa quello che ti ho detto prima lascia perdere. Lo ha detto anche a te?“. Secondo Tommaso Zorzi, dunque, Stefania Orlando gli avrebbe chiesto di inscenare una lite per “acchiappare” consensi e avere un’altra clip, salvo poi ritrattare.

Stefania ha chiesto a Tommaso di litigare per finta #tzvip pic.twitter.com/q2z2sDpO1y — Majida (@MajidaSom) January 10, 2021

Le parole di Cecilia Capriotti

A supportare la tesi di Zorzi è intervenuta la confessione di Cecilia Capriotti, che avrebbe vissuto la stessa situazione del coinquilino proprio con Stefania Orlando.

Anche a lei, a suo dire, la showgirl avrebbe proposto un finto diverbio, messinscena a cui si sarebbe opposta come emerge dal suo stesso racconto all’influencer: “Ma cosa ci guadagna lei a litigare? Preferisco non avere una clip se devo averla con una litigata (…). Io le ho detto ‘ma con te non sarei mai capace perché poi ci sto male’, e lei mi fa ‘no vabbè ma stavo scherzando’“. I due convergono sull’ipotesi che le reazioni di Stefania Orlando siano troppo esagerate per essere genuine.

