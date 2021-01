Gran ritorno al Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci rientra nella Casa per un faccia a faccia chiarificatore con Pierpaolo Pretelli. Il flirt che sta instaurando con Giulia Salemi è sulla bocca di chiunque, ma non tutti ne sono convinti. La showgirl, in Cucurio, ha un confronto prima con il ragazzo e poi con la Salemi, la quale viene informata di una probabile azione legale mossa ai suoi danni.

Il gran ritorno di Elisabetta Gregoraci

Il flirt tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip è sulla bocca di tutti.

I due sono affiatatissimi, tra abbracci, baci e coccole continue. Fuori da Cinecittà, però, non tutti sono convinti della veridicità del loro rapporto. Per cercare di fare chiarezza, nella puntata di questa sera viene nuovamente affrontato l’argomento. E, questa volta, c’è un interlocutore d’eccezione: Elisabetta Gregoraci.

L’ex gieffina ritorna per un faccia a faccia con il ragazzo, con il quale ha stretto in Casa una speciale amicizia che non è mai sfociata in qualcosa di più. La showgirl gli ha più volte imposto determinati paletti e Pretelli, a stento, ha cercato di accogliere il suo volere.

Una volta che la Gregoraci si è ritirata dal gioco, pochi giorni dopo, il ragazzo ha instaurato un rapporto di complicità con Giulia Salemi. Molte cose vanno messe in chiaro: questa sera sarà la volta buona?

Il giudizio su Pierpaolo e Giulia

Collegata dal Cucurio, Elisabetta Gregoraci spiega ancora una volta che tipologia di rapporto si fosse instaurato con il ragazzo nella Casa: “Tra me e Pierpaolo non c’è mai stata una storia d’amore, c’è stata una bellissima amicizia. È credo che il pubblico che ha visto diverse dinamiche, quando sono uscita ci è rimasto male.

Ma parliamo di amicizia“. Quello che gli contesta, però, è di essersi comportato allo stesso modo con Giulia Salemi, una sorta di copia e incolla degli atteggiamenti che mostrava nei suoi confronti: “Il mio parere è che se loro sono felici, siamo felici tutti noi. Quello che ho visto è che loro copiano per intero, quindi la gente se ne rende conto“.

La showgirl esprime poi il suo giudizio sulla coppia: “Le cose vissute al GF sono sensazioni particolari, che sicuramente fuori le vivresti diversamente.

Quindi bisogna vedere, quando si spegneranno le luci, come proseguirà il loro rapporto“.

Elisabetta rassicura Pierpaolo

Pierpaolo raggiunge la Gregoraci in Cucurio e lì si consuma il faccia a faccia. La showgirl subito all’attacco: “Ti voglio dire una cosa. Siccome ti ho sentito parlare, tutto quello che dite si sente e viene molto amplificato. Hai detto che eri preoccupato che io da fuori potessi dire cose su di noi. Io da quando sono uscita dal GF non ho mai parlato di te. Non avere questo tipo di timore, un po’ mi conosci.

Sappi che non ho mai detto cose del tuo conto. Era un pensiero che un po’ ti rendeva cupo. La tua famiglia ti ama tanto e ti vuole bene, non prenderla così. Loro sono il tuo bene più importante, quindi stai sereno“.

Il ragazzo, irritato per l’intervento sui social della famiglia, spiega: “Perché li amo, avevo chiesto loro di stare lontani da queste cose“. La showgirl comunque vuole rassicurarlo nuovamente: “Voglio dirti, vai tranquillo perché da quando sono uscita è finita qui, vado avanti e faccio le mie cose. Ti voglio tranquillizzare su quello“.

La showgirl parla di diffida e spiazza Giulia Salemi

Successivamente Alfonso Signorini chiama in ballo Giulia Salemi, la terza punta di questo triangolo che tanto sta facendo discutere fuori dalla Casa.

La showgirl accusa la giovane inquilina: “Mi tiri spesso in ballo, ci sono tutta una serie di cose. Hai insinuato tante volte sulla mia vita privata, poi l’altro giorno parlavano dei numeri della tombola e mi hai dato il numero 13 dicendomi una cosa poco carina…“. Presa in causa dall’ex concorrente, la Salemi prova a difendersi: “Onestamente non so che cosa ho detto, delle cose tue private non ho mai parlato“.

Ma la risposta di Elisabetta Gregoraci è glaciale e conferma che avrebbe avviato delle azioni legali, mettendo gli avvocati: “Di molte cose ti dirà Marcello.

Marcello è il mio avvocato“. Giulia Salemi rimane spiazzata: “Mi hai diffidato? Mi dispiace se ho detto qualcosa“. Tra il serio e lo scherzoso, l’ex moglie di Flavio Briatore le risponde: “No dai, adesso sto scherzando…“. Ma la sua risposta lascia spazio a molti dubbi: la diffida è stata realmente messa in atto?

