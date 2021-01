Arriva una clamorosa marcia indietro in merito alla presunta nuova fidanzata di Vittorio Cecchi Gori. Pochi giorni fa era infatti finita su tutti i giorni una foto che ritraeva l’imprenditore sul divano di casa sua, vicino ad una ragazza giovane e di bell’aspetto.

Un amico di famiglia aveva descritto la ragazza come la nuova compagna di Cecchi Gori, ma sarebbe già arrivata una novità sulla presunta relazione tra i due.

La smentita: “Un innocente selfie”

A raccontare l’aggiornamento è la stessa fonte che aveva diffuso la foto di Cecchi Gori con la ragazza, nonché la testimonianza dell’amico dell’uomo.

Pare infatti che sia arrivata una smentita ufficiale a Libero, riguardo la natura del rapporto tra Barbara, la 33enne fotografata, e l’imprenditore. È Roberto Alessi a scrivere su Libero: “La ragazza, mi fanno sapere, è un’amica dei suoi collaboratori di casa e si è trattato solo di un innocente selfie. Sarà“.

Vittorio Cecchi Gori, a ben rifletterci, con somma difficoltà potrebbe in questo momento imbastire e far crescere da zero un legame sentimentale. Al di là della pandemia per il Covid-19 e le restrizioni che tendono ad annullare le possibilità di incontri fortuiti, Cecchi Gori si trova agli arresti domiciliari: sta infatti scontando un cumulo di pena di 8 anni e mezzo per bancarotta per il caso del fallimento della Safin.

La versione dell’amico di Cecchi Gori

Era stato Antonio De Luca, amico di lunga data di Cecchi Gori, a raccontare a Libero: “Abbiamo trascorso a casa di Vittorio il Capodanno come prevede il dpcm del Governo che non vieta di salutare amici e parenti prima del coprifuoco. C’era anche la fidanzata di Cecchi Gori: si chiama Barbara e fa l’attrice“.

De Luca aveva anche raccontato di essere contento per l’amico: “Vittorio è stato abbandonato da tutti. Vive in solitudine da anni, ma adesso sta meglio psicologicamente e lo deve grazie a questa ragazza cubana, che ha 33 anni, e che gli ha regalato il sorriso“.

