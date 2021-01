Ogni puntata del Grande Fratello vip sforna nuovi nominati. La fine, a meno di nuovi prolungamenti, si avvicina, e non resta che tentare di “sfoltire” il numero di concorrenti all’interno delle mura della Casa. Vista la netta supremazia, in fatto di numeri, delle donne all’interno del reality, questa volta le nomination era obbligate: i concorrenti potevano votare solo loro.

Chi sono i nominati

4 nuovi nominati a rischio eliminazione della Casa e tutte e 4 donne. A un passo dalla porta rossa ci sono: Carlotta, diventata famosa con Temptation Island, Stefania Orlando, Dayane Mello e Cecilia Capriotti.

A sorpresa niente Maria Teresa Ruta, veterana della nomination, mentre non stupisce certo Stefania Orlando che, come la Ruta, ne ha collezionate non poche. A votare Dayane sono stati Andrea Zelletta, l’unico tra gli uomini della Casa a scegliere il voto palese, e Stefania Orlando. Tommaso Zorzi e Pierparolo, al riparo nel confessionale, fanno invece il nome di Carlotta. A nominare la Orlando c’è proprio Dayane, che le restituisce il favore, e anche Adua/Rosalinda. In nomination anche Cecilia Capriotti che si è aggiudicata il voto della Ruta e di Andrea Zenga.

L’ultimo eliminato

Per sapere chi sarà a salvarsi e chi sarà il prossimo eliminato non resta che attendere lunedì prossimo. Ieri sera però la Casa ha detto addio ad un altro dei suoi concorrenti. I primi a salvarsi sono stati Maria Teresa Ruta, Dayane Mello e Tommaso Zorzi. A seguire si sono riseduti sul divano della Casa anche Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Gli ultimi 3 a tremare sono stati Giulia Salemi, Samantha de Grenet e Mario Ermito. Il verdetto arriva in fretta.

Alfonso Signorni “salva” prima la de Grenet lasciando ancora un po’ a soffrire gli ultimi due. Il verdetto però arriva senza pietà: Mario Ermito è ufficialmente eliminato dalla Casa del Grande Fratello.

