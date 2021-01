Arriva il chiarimento, seppur forzato, tra Samantha De Grenet e Antonella Elia al Grande Fratello Vip. Su invito di Alfonso Signorini, l’opinionista porge le sue scuse per gli insulti perpetrati ai danni della concorrente nella scorsa puntata. Ma una nuova accusa mossa alla De Grenet rimette tutto in discussione.

Lo scontro fra Samantha e Antonella Elia

Al Grande Fratello Vip arriva un doveroso confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. La scorsa puntata l’opinionista è entrata nella Casa per un duro faccia a faccia con la concorrente. L’occasione era quella di mettere in chiaro alcune cose, ma il confronto è presto sfociato in un lungo elenco di insulti rivolti alla De Grenet.

Le parole pungenti della Elia hanno anche toccato il lato esteriore della concorrente, ‘accusata’ di essere ingrassata. Un giudizio poco piacevole, che ha portato la showgirl alle lacrime sul finir di puntata. Considerando soprattutto che la De Grenet ha affrontato una lunga battaglia contro un tumore pochi anni fa: un difficile frammento di vita di cui Antonella Elia non era a conoscenza, su sua stessa ammissione.

Anche e soprattutto per questo motivo, Antonella Elia ha deciso di prendere parola nella puntata di questa sera facendo qualche passo indietro.

Arrivano da lei delle scuse, seppur molto forzate.

L’opinionista porge le sue scuse

Inizialmente Samantha De Grenet è contraria ad imbastire un confronto con l’opinionista, come spiega a Signorini: “Credo che quello che è accaduto sia stato un po’ eccessivo. Sono state usate parole esagerate, secondo me anche immotivate. Fare un confronto adesso lo trovo inutile, perché io non sono amica di Antonella e lei non è amica mia“.

Nonostante questo, la Elia prende parola: “Intanto ci tengo a precisare che ho grande rispetto della malattia e del dolore.

E non capisco come tu abbia potuto pensare che io abbia colpito te riferendomi alla tua malattia di cui io non sapevo nulla. Non colpirei mia una persona per ferire e fare del male“. Ma, sentendo la De Grenet parlare nuovamente della malattia che l’ha colpita, l’opinionista passa nuovamente all’attacco: “In questo momento stai strumentalizzando la malattia, che è molto dolorosa e che conosco, e non mi permetterei mai di colpire né te né nessun altro.

Non strumentalizzare, è una cosa grave“.

“Mai strumentalizzato la mia malattia“

Samantha De Grenet non accetta che possa passare il messaggio che stia strumentalizzando la sua malattia e, furibonda, attacca: “Io ci sono passata e non ti permetto di dirmi niente. La mia è una ferita apertissima. Ho parlato della mia malattia dopo un anno e mezzo, perché ho creduto che raccontare la mia storia potesse aiutare qualcun altro. E tutte le innumerevoli donne che mi hanno scritto, mi hanno mostrato questo. Quindi se ho potuto dar forza ad un’unica donna, sono felice. A prescindere dalla malattia una donna non dovrebbe mai attaccare un’altra donna sull’aspetto esteriore.

Dietro alla magrezza o a un chilo di troppo ci potrebbe essere altro“.

Poi, con toni più pacifici e con un piccolo segnale di distensione verso l’opinionista, chiosa così: “Io credo nella buona fede di Antonella, ma sottolineo che io non ho mai strumentalizzato la malattia“.

