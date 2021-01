Dopo settimane di silenzio, Dayane Mello rivede la madre in un video-messaggio al Grande Fratello Vip. La modella brasiliana riceve, nella puntata di questa sera, una messaggio inaspettato dalla madre. Il racconto della donna smentisce di fatto il pensiero che la figlia si era fatta su di lei: “Non sono mai stata una prostituta“.

Sorpresa per Dayane Mello

Anche per Dayane Mello è arrivata un messaggio dalla famiglia, in particolare dalla madre. Con lei ha smesso di avere rapporti da piccola, quando è stata portata via dal padre, dopo aver vissuto una difficile infanzia vissuta tra violenza e povertà.

La ragazza rivela: “La battaglia più difficile è stata quella di togliermi addosso tutte le cose brutte, i miei dolori e le mie paure. Quindi da adesso in poi mi chiedo: ma sarà felice? So che sono state le mie scelte, ma ho lasciato un po’ che il destino trasportasse la mia felicità. Oggi sono qua e cerco questa serenità interna, che non conosco. Io sono stata tanto felice quando ho visto mia figlia per la prima volta tra le mie braccia, e oggi sono felice perché ho una figlia bellissima.

Ma voglio anche essere felice dentro“.

Il messaggio della mamma di Dayane

Proprio questa sera Dayane rivede la madre dopo tantissimi anni, attraverso un video-messaggio in cui la donna mette in chiaro diverse cose. “Non ci vediamo da tantissimi anni, l’ultima volta che l’ho vista avevo forse 13 anni“, spiega l’inquilina. I rapporti con lei sono praticamente inesistenti e non ha mai avuto l’interesse di riallacciarli, come spesso spiegato nel corso del reality.

Ma questa volta a fare il primo passo è stata proprio la sua figura materna, che ha voluto rivolgerle un messaggio: “Buonasera, sono la madre di Dayane.

Sono rimasta incinta di Giuliano a 18 anni, ho vissuto con lui, il padre di Giuliano, ho affrontato molte difficoltà. Non avevo da mangiare. Dopo aver avuto Giuliano sono rimasta incinta di Dayane e dopo sono andata a vivere via, senza conoscere nessuno. Ho vissuto con mio zio e poi ho incontrato una persona che mi ha aiutata molto, e con lui ho avuto altri tre figli. Quando sono andata a vivere via, Dayane era nella mia pancia“.

“Non sono mai stata una prostituta“

Il messaggio della donna prosegue con un chiarimento importante sulla sua vita. Dayane ha sempre pensato che la madre si prostituisse, giudizio presto smentito: “Ho avuto difficoltà con i miei figli nella mia vita, ma non sono mai stata una prostituta. Quando Dayane era ancora piccola, il padre era venuta a prenderla per la mia situazione difficile. Ho avuto tante difficoltà, ma non da essere prostituta. Sono molto triste e addolorata per tutto questo, perché per una madre è sempre doloroso che una figlia stia sempre a cercare il passato di una madre.

Io tengo a lei, come tengo a tutti i miei figli: sono tutti la stessa cosa, figli uguali agli altri e li amo tutti allo stesso modo. Io ho sofferto per tirarti su all’età di 7 anni e allora ti chiedo: figlia, lascia tua madre tranquilla, vivi la tua vita. Io ti amo sì, e tua madre ti chiede di smetterla di dire queste cose. Un bacio, ti amo. Che Dio ti protegga“.

La reazione di Dayane

Dayane rimane impassibile di fronte alle parole della madre, segno dell’indifferenza che tuttora prova per lei.

Anche ascoltando le sue parole, la sua reazione è molto fredda: “Da piccola mi hanno detto tante cose e mi dispiace. Non volevo ferirla, parlare d’amore è difficile. Io voglio credere che mi dice che ama tutti i 10 figli che ha fatto, però dalla mia parte l’amore non c’è. Mi spiace se l’ho ferita, ma lei non si rende conto che danno che ha fatto nella mia vita e dei miei fratelli. Mi dispiace perché da parte mia non c’è un giudizio, ma una storia che mi hanno raccontato così“.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU DAYANE MELLO