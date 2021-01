Francesco Facchinetti è ospite a Casa Chi, il talk show di Alfonso Signorini e Gabriele Parpiglia. L’imprenditore milanese è chiamato a dire la sua sul GF Vip e a lanciare il nome del vincitore dell’edizione in corso. “Questo Grande Fratello ci ha fatto capire una cosa: che tutto può accadere“, dice Facchinetti. Al di fuori degli imprevisti della Casa, Francesco sembra non avere dubbi sul vincitore (o vincitrice) del reality di Canale 5.

Dayane Mello: “Un bel riscatto”

“Chi vince il Grande Fratello?“, la domanda arriva diretta e Francesco Facchinetti tenta di girare intorno alla risposta “perché le persone che sono dentro le conosco, sono persone che ho frequentato“, spiega.

Si trova quindi alle strette, ma alla fine un nome viene fuori: Dayane Mello. “Dayane ha una storia molto forte“, completa la sua risposta Facchinetti “quindi potrebbe essere un bel riscatto per lei, visto che la vita le ha riservato un sacco di mazzate“. La modella brasiliana è stata una delle protagoniste indiscusse della Casa: dalle liti, al flirt con Francesco Oppini, fino alle accuse di body shaming.

Le polemiche sulla gieffina dividono: chi la ama e chi le è contro.

“L’istrionico” Tommaso Zorzi

La conversazione porta un altro nome tra i papabili vincitori: Tommaso Zorzi. È l’hair designer Fabrizio Labanti, anche lui ospite a Casa Chi, a lanciare la monetina: “per me (il vincitore) è Zorzi“, afferma. Non ha nemmeno il tempo di completare la risposta che Facchinetti replica: “Zorzi è dato uno a uno, è troppo facile“. Il piccolo battibecco si conclude in accordo per Facchinetti e Labanti: entrambi, infatti, vedono in Tommaso Zorzi una personalità che il mondo televisivo apprezzerebbe. “Lui potrebbe essere un grande uomo di varietà– dice Facchinetti – perché ha tutte queste caratteristiche che lo rendono colorato, istrionico, glam“.

Nonostante gli apprezzamenti per l’influencer milanese, Francesco non riesce a sbilanciarsi e la favorita rimane sempre Dayane.

Stefania Orlando, la preferita di Facchinetti

C’è però un altro nome nella testa del dj. Tra i suoi “vipponi” preferiti, infatti, Stefania Orlando occupa un posto speciale. Se il testa a testa finale rimarrà, secondo Facchinetti, tra la Mello e Zorzi, l’imprenditore milanese ha confessato ad Alfonso Signorini “La mia vincitrice assoluta è Stefania Orlando“.

