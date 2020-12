È il pubblico ad insorgere contro Dayane Mello e chiederne l’immediata squalifica, e il rischio per lei torna ancora una volta. Il motivo? Le continue battutine e frecciatine sul fisico degli altri coinquilini e partecipanti del GF Vip.

Le bella modella brasiliana con le sue battutine indigna gli spettatori, molti dei quali si rivolgono a Signorini, affinché agisca contro la Mello e i suoi atteggiamenti. Dayane dopotutto si è da subito mostrata un carattere peperino, e più di una volta è stata al centro delle polemiche più accese di questa edizione.

Le battutine di Dayane Mello

Bellissima e dalle proporzioni perfette Dayane Mello si mostra intransigente con gli altri inquilini in materia di aspetto fisico.

Dayane ha una parolina per tutti e non si preoccupa di colpire o riaprire vecchie ferite nei suoi bersagli. Come per Rosalinda, accusata dalla brasiliana di mangiare troppo schifezze, nonostante la Mello conosca tutte le sue debolezze, dovute a vecchi disturbi alimentari di cui ha sofferto in passato e che le ha personalmente confidato.

Un’altra a subire i rimproveri di Dayane Mello è invece Giulia Salemi, giudicata dalla brasiliana per le sue curve troppo pronunciate.

Insomma la gieffina non risparmia proprio nessuno.

Dayane Mello, le accuse di bodyshaming

Ad indignare gli spettatori, però sono state le parole rivolte a Mario Ermito a cui fa notare di essere poco in forma e in sovrappeso. “Mario te l’ho detto che se metti su altri 5 chili diventi obeso? Guarda i fianchi e guarda la pancia, ti manca poco per diventare ciccione“.

A questo punto il pubblico la rete è insorta, scagliandosi contro la Mello e accusandola di BodyShaming.

Gli spettatori si sono allora rivolti direttamente al conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, chiedendone l’intervento, con provvedimenti severi nei confronti della concorrente. Pare che qualcuno abbia addirittura invocato la squalifica. Cosa farà Signorini a riguardo? Non resta che attendere la sentenza.