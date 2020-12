Dopo Denis Dosio e Stefano Bettarini… la prossima potrebbe essere Dayane Mello? Il Grande Fratello Vip continua ad essere un ribollire di colpi di scena, eliminazioni e squalifiche che minano continuamente alla rosa dei concorrenti all’interno della casa. Ora che è giunta la puntata dei “nuovi vipponi” in arrivo, sembra che potrebbe venir meno una delle personalità più importanti e ancora una volta, la colpa, sarebbe di una parola “di troppo”.

Dayane Mello a rischio squalifica

Il regolamento parla chiaro: all’interno della casa non sono tollerare le imprecazioni, pena il rischio della squalifica diretta.

Non è certo un tema nuovo all’interno del reality che già ne ha visti passare sotto i ponti di concorrenti squalificati dopo aver pronunciato delle bestemmie. Solo facendo riferimento all’edizione corrente si annoverano i nomi di Dosio e Bettarini, già espulsi dalla casa proprio per aver infranti in questi termini il regolamento in vigore.

Grande Fratello Vip, bufera sul televoto: cosa è successo

Dayane Mello e la parola di troppo a Malgioglio

Quanto già accaduto però rischia di ripersi: così pare infatti che molti spettatori, osservando le dirette dalla casa del GF Vip, abbiano scorto parole dalla voce di Dayane Mello che potrebbero compromettere la sua stessa partecipazione, nella fattispecie anche in questo caso una bestemmia.

Tutto sarebbe accaduto durante un dialogo tra la modella brasiliana e Cristiano Malgioglio e alla luce di quanto già accaduto, se fosse vero per Dayane Mello non ci sarebbe altro epilogo se non l’eliminazione dal programma. Lo stesso Signorini, chiamato ad intervenire sull’argomento davanti a numerose segnalazioni sui social, parlando da Casa Chi si sarebbe così espresso in merito: “So che ci sono tutte le analisi degli audio a rallentatore… So che la produzione sta facendo questa verifica“.

Orecchie tese dunque nella cabina ascolto perché l’esito potrebbe essere fatale per la Mello.

