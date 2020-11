Si scatenato i sospetti al Grande Fratello Vip sull’argomento più delicato, le nomination. A rischio eliminazione questa settimana ci sono Dayane Mello, Francesco Oppini, Patrizia De Blanck e Rosalinda Cannavò. I concorrenti sembrano sempre più stizziti dalla lunga permanenza insieme e ci sono accuse reciproche di “fare gruppetto” ai danni degli altri coinquilini. In particolare, a sollevare la questione sono proprio Dayane e Rosalinda, che fanno forti dichiarazioni sul legame tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi.

Dayane e Rosalinda contro Francesco Oppini

Dayane e Rosalinda commentano l’atteggiamento che avrebbe avuto Francesco Oppini in merito alle nomine.

Il gieffino, a pranzo, avrebbe chiesto che queste rimanessero segrete, ma poi sarebbe andato da Rosalinda a chiederle se l’avesse nominato anche se Dayane gli aveva detto di no.

L’attrice è molto amareggiata dall’atteggiamento di Francesco Oppini, che trova opportunista e falso. “Lui era un uomo quando è arrivato qui, figo, con belle parole“, rileva Dayane. Ora le cose sarebbero diverse e la causa sarebbe Tommaso Zorzi.

Amicizie “interessate” al Grande Fratello Vip

Secondo la modella, Francesco avrebbe iniziato a “spu****armi, a nascondersi dietro il personaggio di Tommaso per emergere“.

Dayane continua: “Io quando vedo loro due insieme mi viene il vomito. Sedermi a tavola e vedere loro due insieme, mi viene il vomito. Non c’entrano niente“.

Rosalinda dichiara che secondo lei “È il cambiamento che è strano. Ora lui non è più vero al 100%“. Secondo le ragazze Francesco ha riconosciuto Tommaso come persona forte e si starebbe “appendendo” a lui per rimanere nel gioco.

“Ok che Tommaso è una intelligentissimo, però è una persona anche molto sensibile.

Se fosse così, perché poi sono supposizioni, noi non lo sappiamo, è brutto umanamente“. Dayane dichiara di non vedere amicizia tra i due, e mentre Tommaso sarebbe davvero affezionato a Francesco, il sentimento non sarebbe ricambiato.

