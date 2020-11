Giacomo Urtis, il noto chirurgo delle star, è entrato della Casa del Grande Fratello Vip con una missione speciale. L’ospite dei gieffini dovrà rivelare ogni giorno dei gossip che li riguardano, ma non tutti sono veri. Starà ai concorrenti capire quali sono inventati e quali no, ma l’effetto sembra decisamente destabilizzante, come dimostra l’ultimo riguardante un ex di Dayane Mello. Sulla modella, Giacomo Urtis sembra particolarmente insistente, tanto da farle una domanda molto privata che è stata addirittura censurata dal Grande Fratello Vip.

Giacomo Urtis: il gossip sull’ex di Dayane Mello

Giacomo Urtis annuncia il gossip della giornata, “molto piccante“, che riguarda Dayane Mello, concorrente decisamente peperina del Grande Fratello Vip, come dimostrato dalle sue dichiarazioni senza peli sulla lingua su Elisabetta Gregoraci.

“Beretta ex di Dayane, travolto dalla passione per Giulia de Lellis“, annuncia il chirurgo. I concorrenti della Casa credono che sia vero senza dubbi ma la modella sembra più restia.

Tommaso Zorzi pare ne sappia già qualcosa e dichiara che tra Carlo Beretta e l’influencer la fiamma sarebbe scaturita a Forte dei Marmi. “A quanto so, Andrea (Damante, nda) è un grandissimo amico di Beretta.

Quindi, quando sono entrata, loro erano tutti amici. Quindi non penso, conoscendo Carlo, non penso che lui potrebbe…“, commenta Dayane.

La reazione di Dayane Mello al gossip

Beretta sceglie Giulia De Lellis e scarica Damante

Dayane continua spiegando che Carlo Beretta è molto più amico di Damante che dell’influencer, ma se “il gossip è vero“, spiega, continua ad avere dubbi sulla notizia. “Può darsi che sono fidanzati“, continua Dayane, “c’era già in giro questo gossip“.

Secondo Chi, però, il rampollo della famiglia di produttori di armi e Giulia De Lellis sarebbero una coppia, anche se non ci sono conferme ufficiali.

I due avrebbero passato un week end in Franciacorta con amici, per poi andare via insieme e sono stati di nuovo beccati in un ristorante a cena.

Rivelazioni scottanti al Grande Fratello Vip

Non finisce qui, Giacomo Urtis ha avuto un’altra occasione per mettere al centro Dayane Mello. Il chirurgo, mentre giocavano a Obbligo e Verità, le ha chiesto se avesse mai avuto rapporti sessuali con più di 3 persone ma la risposta della modella è stata censurata dalla produzione.

Il tradimento subito da Dayane Mello

Durante il gioco sono uscite altre verità sulla concorrente, che ha rivelato di essere stata tradita. “Io sono una squilibrata. Erano a letto, prima di svegliarli, sapevo chi c’era con lui, ho preso passaporti, gioielli, tutto quello che vedevo e li ho buttati nella fontana di sotto…“, racconta.

Dayane avrebbe poi sfogato la sua rabbia sulla casa, distruggendo telefono e tablet del traditore, spaccando la tv e poi accanendosi contro di lui. “La sera prima aveva detto che mi amava e non voleva lasciarmi.

Stavo da 4 anni con lui“, conclude.

