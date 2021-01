Luca Gaudiano, in arte solo Gaudiano, ha partecipato ad AmaSanremo e ho ottenuto il pass per poter essere presente alla 71esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Giovani, portando il brano Polvere da sparo.

Gaudiano, il sogno della musica

Gaudiano è nato a Foggia il 3 dicembre 1991. Il cantante ha un fratello di 39 anni, di nome Emilio, con il quale è molto legato. È figlio di una professoressa di Lettere e di un ingegnere, è stato il padre ad introdurlo nel mondo della musica, regalandogli per il suo quindicesimo compleanno una chitarra, strumento del quale Luca non si separa mai.

Dopo aver conseguito il diploma, il cantante si trasferisce a Roma per concentrarsi sugli studi musicali, dopo aver preso parte ad importanti esperienze teatrali decide di concentrarsi sulla carriera di cantautore.

Dopo la drammatica morte del padre, il cantante decide di trasferirsi a Milano dove trova ispirazione per i suoi brani, in collaborazione con il producer Francesco Cataldo. A settembre 2020 fa la sua entrata nello scenario musicale italiano con un 45 giri digitale contenente due brani: Le cose inutili e Acqua per occhi rossi.

A Sanremo con Polvere da sparo, il brano per il padre

Dopo le pubblicazioni di settembre 2020, Gaudiano inizia la sua avventura ad AmaSanremo presentando il brano Polvere da sparo che come ha detto il cantante, è ispirato proprio al padre: “Parla del mio papà e di come io faccia fatica ad accettare il fatto che non sia più qui con me. Forse questa canzone è il mio modo per sentirlo vicino sempre”.

Tra gli oltre 60 partecipanti in lista, Luca è riuscito ad entrare tra i 20 semifinalisti.

Il suo talento gli ha permesso di arrivare alla finalissima del 17 dicembre 2020, dove sono stati decretati i finalisti di AmaSanremo e dei partecipanti alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.

