Momenti di grande paura per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il figlio, Dodo, è stato portato di corsa in ospedale e a rivelare cosa è successo è stata l’ex tronista. Il racconto sui social dopo lo shock.

Paura per il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: Dodo in ospedale

“Siamo all’ospedale pediatrico, qui a Milano, stamattina Dodo, al parco, correndo è scivolato e ha battuto la testa“. Visibilmente scossa e provata, è così che Rosa Perrotta ha spiegato cosa è successo al figlio, e della corsa disperata in ospedale insieme a Pietro Tartaglione.

L’ex tronista ha spiegato di essersi spaventata moltissimo davanti all’esito della caduta, e anche Pietro Tartaglione è intervenuto su Instagram con alcune Stories a chiarire i contorni dell’accaduto e risolvere l’apprensione dei fan.

“Solo un grande spavento“, ha scritto il padre del piccolo Domenico, per tutti Dodo. Dopo la corsa in ospedale e gli accertamenti del caso, i medici hanno rassicurato i genitori sulle condizioni del bambino ma hanno voluto comunque tenerlo in osservazione per alcune ore.

Le parole dopo lo shock: “Era una cosa mostruosa“

“Gli è venuto un bozzo enorme, una cosa mostruosa“, ha raccontato Rosa Perrotta con voce tremante ai follower, prima di condividere alcune immagini dell’ematoma visibile sulla testa del suo bimbo e un ultimo scatto con cui ha informato di aver riportato il piccolo a casa.

“Faremo 48 ore di osservazione“, ha aggiunto, spiegando di essere stata sul punto di svenire dopo aver scoperto perché Dodo piangeva così tanto in seguito alla caduta. Circa 6 le ore trascorse dal piccolo in ospedale, poi il sospiro di sollievo per mamma e papà.

Instagram Stories di Rosa Perrotta

Approfondisci

Rosa Perrotta svela i retroscena sulla nascita di Dodo

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: fiocco azzurro per la coppia