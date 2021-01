In molti si sono domandati come mai Serena Bortone avesse deciso di condurre in collegamento da casa la puntata di Oggi è un altro giorno. Sicuramente non una scelta di comodo quella della conduttrice che è recentemente risultata positiva al Coronavirus, motivo che l’ha spinta forzatamente a lavorare da casa.

Serena Bortone positiva al Coronavirus

“Cari tutti – ha scritto la Bortone su Twitter – anche io come tanti di voi sono positiva al Covid-19“, ha voluto annunciare la conduttrice Rai informando il pubblico il prima persona su quanto sta accadendo nella sua vita.

Come tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo – si ricordano Gerry Scotti, Carlo Conti ma anche Orietta Berti, Porro – ha dovuto fare i conti in maniera ravvicinata con il virus.

Le condizioni di salute della conduttrice

La conduttrice, fortunatamente però, sarebbe asintomatica con tampone positivo e non avrebbe manifestato dunque né sintomi né malesseri legati al Covid, starebbe continuando serenamente la sua vita, soprattutto quella lavorativa, da casa. “Sono a casa senza nessun sintomo – ha poi aggiunto sempre la Bortone – e da qui condurrò Oggi è un altro giorno.

Grazie a tutti per i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su Rai1“.

La conduzione in collegamento da casa

Si è di fatto collegata da casa la Bortone, da dove ha condotto impeccabilmente la puntata come se nulla fosse, senza farsi mancare interviste a ospiti in studio come Stefania Sandrelli. Una puntata per così dire molto “all’avanguardia” e che rispecchia molto la situazione italiana attuale che ha dovuto iniziare a fare l’abitudine con il lavoro “a distanza” a causa dell’emergenza sanitaria.

