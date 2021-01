Dopo la smentita e diverse dichiarazioni non poco confuse, arriva (forse) la conferma del matrimonio tra Fabrizio Corona e Lia Del Grosso. Il re dei paparazzi avrebbe rilasciato “lo scoop del 2021“, come ama definirlo, al settimanale Tutto. Non vuole però svelare tutto subito e per qualche settimana lascia ancora la data delle nozze avvolta nel mistero.

Insieme a questa bella notizia però, Fabrizio Corona svela di soffrire di un grave problema di salute che potrebbe costargli la vista.

Corona si sposa: lo scoop del 2021 e la data delle nozze

Sembra quindi tutto vero: Fabrizio Corona si sposa.

La futura coniuge è Pasqualina Del Grosso, conosciuta come Lia: un’imprenditrice di 47 anni residente a Verona. Le malelingue vorrebbero tradurre l’imminente matrimonio come “nozze d’affari” che farebbero comodo, ora come ora, all’ex “re dei paparazzi”. Ma Corona mette a tacere chi gli rema contro e dichiara in esclusiva a Tutto: “Sì, è vero, ci sposiamo. Non ha più senso temporeggiare, è questo lo scoop del 2021“. Lo scoop ancora più grande, però, arriva qualche riga dopo: “Il 3 febbraio annunceremo la data delle nozze“.

Le smentite e le accuse dell’ex moglie

A creare confusione erano state alcune dichiarazioni fatte il mese scorso dai diretti interessati. Quando, infatti, si era diffusa la notizia delle possibili nozze, Corona non solo aveva smentito ma si era anche scagliato contro l’ex moglie, Nina Moric. “Non è vero niente, è solo una voce messa in giro dalla mia ex moglie Nina Moric: è ancora innamorata di me e, non potendo avermi, cerca di farmi del male” aveva raccontato Corona a Oggi. A un mese di distanza la situazione sembra essersi ribaltata, tanto che, rivela Tutto, alcune foto mostrerebbero Lia impegnata nella scelta delle fedi nuziali in una gioielleria milanese.

L’amore sembra quindi trionfare, anche se c’è dell’altro a far preoccupare Fabrizio Corona.

Corona: “Rischio di diventare cieco“

Le nozze imminenti non sono tuttavia l’unica “preoccupazione” per l’ex paparazzo Fabrizio Corona. L’agente fotografico ha infatti raccontato di avere un serio problema di salute, per cui rischierebbe la cecità. “Rischio di diventare cieco, soffro di congiuntivite cronica – ha raccontato Corona – i miei occhi sono peggiorati perché qualcuno mi ha fatto una macumba, me l’ha detto un sensitivo“.

