Su Rai 1 esordisce una nuova serie targata Rai Fiction con Serena Rossi nei panni du un’assistente sociale decisa a rendere Napoli un posto più bello e sicuro. Ma cos’altro ci aspetta stasera in tv? Scopriamolo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 vanno in onda le prime 2 puntate di Mina Settembre. La serie, prodotta da Rai Fiction – Italian International Film e Fulvio e Paola Lucisano, è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma da Settembre.

A vestire i panni dell’assistente sociale protagonista delle vicende sarà l’attrice, cantante e conduttrice Serena Rossi. Ad accompagnarla sul set, diretto da Tiziana Aristarco, ci saranno anche Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Marina Confalone e molti altri attori italiani.

Rai 2 trasmetterà 2 puntate della 3ª stagione di 9-1-1 intitolate Squadra di ricerca e Inneschi. A seguire La Domenica Sportiva di Jacopo Volpi per commentare le partite della giornata di campionato.

Su Rai 3, a partire dalle 20.00, ci aspetta il consueto appuntamento con Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa.

Il programma è ripartito alla grande la scorsa domenica e, dopo la pausa natalizia, ha conquistato 2 milioni e mezzo di telespettatori con un picco di oltre 3,1 milioni. Il format, che quest’anno compie 18 anni, si conferma anche il più seguito e presente sui social, battendo addirittura il Grande Fratello.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 andrà in onda Il piccolo lord nella versione diretta da Jack Gold nel 1980. 3ª trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Frances Hodgson Burnett, il film narra la storia del piccolo Ceddie che vive in ristrettezze economiche a New York insieme ai genitori.

Alla morte del padre, viene richiamato in Inghilterra e scopre di aver ereditato una fortuna dal nobile nonno che decide di prenderlo con sé ed educarlo alla sua maniera.

La scorsa settimana Mediaset aveva cambiato in corsa il proprio palinsesto domenicale mandando in onda il film Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente. Questa sera invece ricomincia ufficialmente su Canale 5 Live – Non è la D’Urso.

Su Italia 1 andrà invece in onda il film Fantastic 4 – I fantastici quattro.

Un gruppo di giovani e brillanti ricercatori decide di lavorare ad un progetto ambizioso: creare un portale quantico per il teletrasporto. Quando riescono a realizzarlo, si trovano di fronte il Pianeta Zero, un luogo inesplorato e pervaso da una forte energia. Nonostante il divieto, gli scienziati partono per esplorarlo ma le radiazioni lasceranno un segno indelebile sui loro corpi.

Gli altri

Su La7 va in onda un nuovo appuntamento con Massimo Giletti e il suo programma d’inchiesta Non è l’Arena. Nella scorsa puntata si è discusso ancora il ‘caso Genovese’ e in molti hanno sollevato polemiche per il processo fatto alle vittime e la spettacolarizzazione di un evento drammatico e crudo come quello dello stupro.

Come fermare un serial killer che può vedere il futuro? È la domanda che ci si pome guardando il thriller soprannaturale Premonitions, in onda questa sera su Rai 4.

Ha ottenuto 9 nomination e 5 statuette agli Oscar del 1979. Nel 1998 è stato inserito nella Classifica dei migliori 100 film statunitensi di tutti i tempi. Questa sera va in onda su Iris il capolavoro di Michael Cimino Il cacciatore con Robert De Niro, John Savage, Christopher Walken e Meryl Streep.