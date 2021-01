Sabato 16 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? La battaglia a colpi di share tra Rai e Mediaset rischia di diventare una lotta impari. A farla da padrone è C’è posta per Te, il people show di Maria De Filippi. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Alle 20.35 su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Affari Tuoi (viva gli sposi! ) condotta da Carlo Conti. A seguire Techetechetè Sanremo Graffiti: Bellissime che non hanno vinto. Il popolare programma che dona nuova vita all’immenso repertorio delle Teche Rai, questa sera propone un mash-up dedicato alle canzoni che hanno segnato il Festival di Sanremo nonostante non abbiano vinto.

Rai 2 dedica la serata ai telefilm. Alle 21.05 F.B.I. con il 14esimo episodio della 2ª stagione in 1ª visione intitolato Sensi di colpa. Si prosegue con Il prezzo che paghi dalla serie Blue Bloods. Si conclude con il 2º episodio della prima stagione di Instinct intitolato Caccia macabra.

L’amicizia tra un giovane apprendista tabaccaio ed il padre della psicoanalisi Sigmund Freud in una Vienna segnata dalla violenza del nazismo dilagante è protagonista del film Il tabaccaio di Vienna, in onda dopo Le parole della settimana di Massimo Gramellini su Rai 3.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda Miami Supercops (I poliziotti dell’8ª strada) della coppia Bud Spencer e Terence Hill.

La nuova stagione è partita solo la scorsa settimana ma si è già imposta sul sabato sera aggiudicandosi oltre 6 milioni di telespettatori e sottraendo quasi 3 punti percentuali di share a Carlo Conti.

Questa sera su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata di C’è posta per Te ed il successo è quasi scontato. Il format del people show più amato e longevo della tv italiana non delude e l’effetto delle limitazioni causate dal Covid è quasi impercettibile. Ci sono le emozioni, i grandi ospiti, le storie vere e questo al pubblico piace moltissimo.

Italia 1 invece offre l’intrattenimento giusto per i più piccoli con il film d’animazione Kung Fu Panda 2.

Gli altri

Su La7 va in onda la 2ª stagione di Eden – Un pianeta da salvare condotta da Licia Colò.

Su Rai Movie va in onda il film del 1970 Tora! Tora! Tora! che racconta l’attacco giapponese a Pearl Harbor che, 1941, determinò l’entrata degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale.

Su Iris, per il ciclo Serial Thriller, va in onda Out of Time. Matt, comandante della polizia indaga su un duplice omicidio ma, in u cortocircuito di avvenimenti e piste sbagliate, ne diventa lui stesso il principale sospettato. Chi lo sta incastrando?

