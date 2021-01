Momenti concitati a Domenica In, con Mara Venier al centro di un piccolo intoppo nel corso dell’intervista a Katia Ricciarelli. Al momento di porgere il regalo alla cantante lirica per il suo 75° compleanno, la conduttrice lo lascia cadere rovinosamente a terra. “Ho rotto tutto“, il commento della ‘zia d’Italia’ fra le risate.

Domenica In: piccolo intoppo in studio

Puntata di Domenica In all’insegna dei festeggiamenti quella andata in onda oggi. Mara Venier, infatti, ha voluto ospitare nell’odierno appuntamento la grande amica Katia Ricciarelli. La cantante lirica, infatti, compie 75 anni domani e per lei la conduttrice ha pensato ad una sorpresa speciale.

Oltre alla tradizionale torta di compleanno, portata in studio al termine della puntata, la ‘zia Mara’ ha voluto porgerle un regalo molto speciale.

A inizio intervista, la Venier ha posizionato al suo fianco un carrellino con sopra una scatola bianca. Per mostrarne il contenuto alla sua ospite d’onore, la conduttrice ha tentato di aprirla facendola però cadere rovinosamente a terra. Nello studio si è sentito un rumore fragoroso e anche la stessa Ricciarelli si è spaventata, segno che la scatola conteneva qualcosa di fragile e prezioso.

Mara Venier nel panico: “Ho rotto tutto“

Mara Venier, accortasi del disastro, estrae dalla scatola caduta a terra un mangiadischi rosso privo delle pile, sparpagliatesi a terra. Anche una piccola componente del prezioso oggetto si è staccata, lasciando intendere che la sorpresa non è pienamente riuscita. Tra il mortificato e il divertito, la conduttrice esclama: “Ho rotto tutto!“. Per poi lasciarsi andare alle risate, accompagnate da quelle della soprano e degli operatori presenti in studio.

Una volta recuperato il regalo, la Venier spiega alla festeggiata: “Questo è un mangianastri…“.

Per poi correggersi: “No scusa, è un giradischi“. La conduttrice si è lasciata visibilmente prendere dalla concitazione, ma alla fine il suo regalo è giunto a destinazione ed è stato accolto dalla Ricciarelli con profonda gioia.

