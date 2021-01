Ha fatto molto rumore la dura crisi di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip. Il crollo è avvenuto pochi giorni fa, frutto probabilmente di preoccupazioni e rabbia accumulata nel corso del tempo. Ma nella puntata di questa sera arriva per lei una sorpresa davvero speciale. Ad alleviare la sofferenza degli ultimi giorni c’è Guenda Goria: l’abbraccio tra mamma e figlia nel giardino del Cucurio.

Il crollo di Maria Teresa Ruta

Alla fine anche Maria Teresa Ruta è crollata, come d’altronde è già capitato a molti concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno iniziato la loro avventura a settembre.

Anche la popolare conduttrice è una veterana di questa edizione e, nonostante le numerose nomination che ha affrontato, è ancora in gioco per concorrere alla vittoria finale.

Il crollo della Ruta è avvenuta pochi giorni dopo la scorsa puntata, quando ha avuto una crisi di pianto vicino alla piscina, lontana dagli altri. Le sue urla tuttavia si sono fatte sentire e, quando alcuni ‘Vipponi’ l’hanno raggiunta, è scoppiata in lacrime sfogando la sua rabbia. Una rabbia accumulata lungo tutto il suo percorso e inevitabilmente esplosa, frutto di poca considerazione e a tratti indifferenza da parte dei compagni di viaggio.

Spesso la concorrente è stata vista come un pungiball, come ha spiegato Tommaso Zorzi in Confessionale, una ruota di scorta da mandare al televoto laddove non ci fossero state scelte migliori.

Gli attriti con Cecilia Capriotti

Nella diretta di questa sera viene inizialmente mostrata la clip dello scontro settimanale tra la Ruta e Cecilia Capriotti. È infatti questo uno dei motivi scatenanti il crollo emotivo della conduttrice: le continue frecciatine della neo-concorrente, che dalla stessa Ruta ha ricevuto una nomination che non ha per nulla digerito.

Le due coinquiline negli ultimi giorni hanno avuto il modo di chiarire i rispettivi punti di vista, considerando che il loro rapporto nella Casa è sempre stato positivo, anche prima del battibecco. La ruta spiega: “Io non devo mai giustificarmi, perché la maggior parte delle mie nomination, chi l’ha ricevuta non l’ha mai capita. Quindi io non penso mai a chi votare. Chiedo scusa perché mi sono basata su una clip“.

Sorpresa per Maria Teresa Ruta

La clip successiva mostra il crollo emotivo di Maria Teresa Ruta, in seguito al quale ammette di aver accumulato parecchia tensione che, alla fine, è inevitabilmente esplosa.

“Loro sono stati affettuosissimi, ho chiesto scusa a tutti. Non ce l’ho con loro, ce l’ho a volte con me stessa“, spiega la concorrente, rivelando di non avercela con nessun coinquilino.

Il malessere degli ultimi giorni lascia però spazio ad una bellissima sorpresa. Alfonso Signorini convoca la Ruta nel giardino del Cucurio, dove trova un pacco regalo per lei. Al suo interno vi è una boccetta contenente il profumo che solitamente utilizzata il padre.

“Mio papà metteva un’acqua di colonia e io ne ho versata un po’ in un barattolino“, spiega.

L’abbraccio con la figlia Guenda

Essendo il giardino del Cucurio il tradizionale luogo degli ‘abbracci’, ecco che a raggiungere la Ruta c’è una persona speciale. Dietro la ‘macchina degli abbracci’, appositamente pensata per gli abbracci fra ‘Vipponi’ e ospiti con le dovute precauzioni, si cela la figlia Guenda Goria. La ragazza è stata concorrente assieme alla madre sino alla sua eliminazione: ora però è tempo per entrambe di ritrovarsi e riabbracciarsi (anche se divise da una vetrata).

Parole al miele da parte di Guenda per la madre, dopo i giorni di sconforto vissuti: “Voglio dirti che non devi dire più che sei brutta, perché sei bellissima.

Sei una creatura fatta della stessa sostanza dei sogni, sei meravigliosa e ti vogliono tutti un bene infinito“.

Maria Teresa Ruta non smette di abbracciarla e di sorriderle dopo tanti giorni di distanza. E dalla figlia riceve il sostegno e il supporto per proseguire la sua avventura a Cinecittà: “Sono orgogliosa di te, vai avanti per noi, sei la parte migliore di noi. Sei meravigliosa mamma“.

