Le cose si stanno facendo sempre più dure nella Casa del Gf vip. Dopo mesi di reclusione, i nervi saltano facilmente e il tracollo sembra dietro l’angolo. Solo la settimana scorsa, Maria Teresa Ruta ha perso le staffe urlando nella piscina, e ora è toccato a Stefania Orlando ad un passo da abbandonare la Casa.

Stefania Orlando a un passo dall’abbandono

Così, nel cuore della notte, si è svolta una “tragedia” in pieno stile Grande Fratello. La showgirl era esasperata dopo la discussione in merito all’ex marito Andrea Roncato, ma anche a causa del nuovo allungamento del programma, oltre alla reclusione che va avanti da mesi.

La Orlando marcia verso la porta rossa, quella per uscire dalla Casa. Spalanca la prima porta, inseguita dagli altri inquilini che urlano per fermarla. La showgirl sembra veramente decisa tanto che Tommaso Zorzi, parato di fronte all’ultima porta rossa che costerebbe alla Orlando l’esclusione, le dice che se abbandona lei, dovrà abbandonare anche lui.

“Me ne voglio andare, lasciami perdere, lasciami andare. Mi fate andare via? Non devo ragionare su niente, non me ne frega più niente, me ne voglio andare a casa mia.

Non fatemi arrabbiare! Non me ne frega più niente di niente“, urla la Orlando.

Guarda il video

Torna il sereno al Gf vip

Le cose alla fine si sistemano. Il dramma si placa e finalmente il sorriso torna sul viso di Stefania Orlando. Il merito è di tutto il gruppo ovviamente, ma soprattutto degli amici più fidati, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. I tre finiscono a cantare Renato Zero in giardino, abbracciati.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU STEFANIA ORLANDO

GF Vip, Tommaso Zorzi rivela i suoi sospetti su Stefania Orlando: crisi nella Casa