Tra Stefano De Martino e Mariacarla Boscono si pensava fosse finita ed invece ora sembra proprio che la relazione sia più stabile e seria di quanto si pensi. Il settimanale Gente ha pubblicato le foto “incriminanti” ma nessuno dei due ha mai confermato o smentito qualcosa in proposito.

Le prove della convivenza

Mariacarla Boscono è stata paparazzata davanti al cancello di ingresso dell’appartamento milanese di Stefano De Martino e in suo possesso ci sono anche le chiavi. Non c’è bisogno di suonare e farsi aprire quindi.

Una relazione ben avviata e sicura è quello che denota un gesto così intimo come affidare le chiavi di casa propria.

Nessuno dei due ha mai fatto cenno alla loro relazione, eppure Stefano qualche mese fa aveva rassicurato i suoi fan dicendo “Vi prometto che se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”.

Maria Carla Boscono negli scatti pubblicati dal settimanale Gente

Lontano da occhi indiscreti

I due per il momento sembra abbiano deciso di stare il più possibile lontano da occhi indiscreti, probabilmente per godersi gli inizi senza gossip o probabilmente per proteggere i figli.

Il fulcro della vita del ballerino, infatti, sembra al momento essere solo e soltanto suo figlio Santiago, almeno da quello che traspare dai social. Anche Mariacarla ha una figlia di 8 anni, Marialucas, nata a Ibiza dalla relazione con l’imprenditore romano Andrea Patti. Santiago invece ha un anno in meno di Marialucas.

Dopo Belen sarà quella giusta?

Dopo la fine della relazione con Belen, Stefano è finito sulla cronaca rosa per vari flirt, tra i quali la sua ex Gilda Ambrosio e Mariana Rodriguez e poi ad ottobre proprio Mariacarla.

È stato a fine ottobre che Stefano e Mariacarla sono stati paparazzati da Chi mentre rientravano a Milano dopo un weekend romantico in Trentino Alto Adige e adesso sembra proprio che proceda tutto a gonfie vele.

Approfondisci

Stefano De Martino fotografato con la nota modella: è amore?

De Martino ha una nuova compagna? Tutto su Mariacarla Boscono