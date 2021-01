Antonino Spinalbese è un giovane dai mille talenti. Non è ancora noto al grande pubblico ma è famoso tra le star, soprattutto quelle che frequentano uno dei saloni più in voga di Milano. Ora, però, sta venendo alla ribalta del gossip grazie anche alla sua relazione con Belèn Rodriguez.

Sembra scoccata la scintilla

Da quest’estate Antonino è sulla bocca di tutti per quella che sembra essere una relazione molto seria, tanto da far parlare di convivenza e bimbi in arrivo. La sua dolce metà è la bellissima Belen Rodriguez, modella, conduttrice e showgirl argentina.

Le voci che li riguardano sono molte, anche se le più insistenti vogliono Belèn Rodriguez incinta. Che sia in arrivo un nuovo fratellino per Santiago, il primogenito di Belen avuto dall’ex marito Stefano de Martino?

Chi è Antonino

Antonino Spinalbese è nato nel 1995 e vive a Milano, dove si è affermato come promettente hair stylist dei vip nel salone Aldo Coppola in via Garibaldi. Di recente però ha deciso di prendersi un periodo di pausa dal suo lavoro per dedicarsi alle sue passioni.

Nuove carriere

Antonino, si sta facendo conoscere sui social attraverso la fotografia, sua grande passione che sta cercando di trasformare in un lavoro.

È stato infatti proprio lui a fare il servizio fotografico della fidanzata per la copertina dell’edizione tailandese di Vogue.

Non solo fotografo, ma anche modello. Antonino è stato inserito nella scuderia di talenti dell’agenzia di management fondata proprio da Belen Rodriguez. La stessa agenzia che segue diversi vip tra celebrità televisive, modelli e influencer.

Il sogno dei social

Tra le aspirazioni di Antonino vi è anche quello di fare l’influencer e piano piano il suo progetto sta prendendo piede.

Da quando la sua relazione con Belen è diventata ufficiale i suoi follower sono rapidamente saliti fino a 121 mila follower. Ha da poco iniziato una sponsorizzazione ufficiale con il noto marchio di abbigliamento sportivo Diadora.

