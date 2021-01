Bomba di gossip su Belen Rodriguez, la showgirl argentina ormai da anni al centro delle pagine rosa italiane. Secondo quanto viene riportato, la Rodriguez aspetterebbe un figlio da Antonino Spinalbese, la sua nuova fiamma dopo la seconda rottura estiva con Stefano De Martino, padre del suo finora unico figlio Santiago. Belen sarebbe incinta già di tre mesi, ma sull’indiscrezione resta un velo di mistero.

Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese

A riportare la notizia a tutta pagina è Novella 2000. Secondo il rotocalco, non ci sarebbero dubbi sulla fonte usata per rilanciare la bomba di gossip: Belen Rodriguez sarebbe proprio incinta.

Il padre sarebbe Antonino Spinalbese, hair stylist di 25 anni con cui la showgirl ha intrapreso una relazione sul finire dell’estate.

La fonte si “diverte” poi a fare alcuni calcoli e arriva a sentenziare che Belen Rodriguez sarebbe già al terzo mese di gravidanza. Da settembre a oggi, di mezzo ci sarebbe stato il secondo lockdown: “Antonino Spinalbese e Belen si sono concentrati su se stessi, dedicati al loro amore, e hanno deciso di fare sul serio” riporta Massimo Murianni.

Secondo (possibile) figlio per Belen Rodriguez

In attesa di conferme, che difficilmente arriveranno da una confessione sorridente di Belen ai paparazzi, con i quali negli scorsi mesi si è pesantemente scontrata, resta questa pesante indiscrezione spacciata per certezza.

Per Belen si tratterebbe del secondo figlio dopo Santiago, nato dalla relazione e poi matrimonio con Stefano De Martino. Anche in quel caso, la gravidanza era arrivata molto presto: Belen e De Martino si frequentavano da circa 3 mesi, quando lei rimase incinta.

Da qui l’azzardo che effettivamente la Rodriguez e Spinalbese potrebbero essere già passati “alle questioni serie”.

La copertina di Novella 2000 su Belen incinta

Chi è Antonino Spinalbese, fiamma di Belen

La bomba di gossip lanciata da Novella 2000 prende piede proprio dal rapporto con Stefano De Martino. In primavera, infatti, è arrivata la seconda rottura tra la showgirl e il ballerino: i due ci avevano riprovato dopo essersi già separati, ma le cose non sono andate come previsto. A complicare le cose, le voci di un possibile tradimento di De Martino, in un triangolo che era arrivato a coinvolgere anche Alessia Marcuzzi.

Dopodichè, Belen era stata paparazzata con l’imprenditore Gianmaria Adinolfi, una rapida storia estiva preludio poi alla relazione con il 25enne Antonino Spinalbese. Le conferme sono arrivate tramite alcune storie e messaggi incrociati su Instagram. Ora, l’indiscrezione sulla nuova gravidanza di Belen: la prossima estate del gossip sarà di nuovo caldissima.

