Tensione di nuovo alle stelle tra Belen Rodriguez e i paparazzi. La showgirl è stata sotto i riflettori del gossip per tutta l’estate: prima per la rottura con Stefano De Martino, quindi per il presunto tradimento dello stesso con Alessia Marcuzzi, e infine per il flirt con Antinolfi. Negli ultimi giorni, invece, è stata paparazzata assieme all’hair stylist Antonino Spinalbese. Tanta attenzione che, forse, ha fatto esplodere l’argentina.

Furiosa lite per Belen Rodriguez

A riportare la vicenda è il sito WolfBreak, vicino ai temi del gossip e della cronaca rosa.

Questo, riferisce di una presunta lite tra Belen Rodriguez e i paparazzati appostati sotto casa sua a Milano. I fatti sarebbero avvenuti nel pomeriggio di ieri, 9 settembre. Belen sarebbe uscita di casa in auto, dopo il rientro del figlio Santiago, accompagnato dall’amico Mattia Ferrari, che pochi mesi fa era stato ritenuto un possibile flirt della showgirl argentina.

All’uscita di casa, Belen avrebbe fermato la macchina e iniziato una discussione animata assieme ai paparazzi. Il sito riporta che Belen si sarebbe arrabbiata, “è letteralmente furiosa” viene detto. Non la prima volta: poche settimane fa era già sbottata dopo aver postato una foto in lingerie.

Belen fugge in auto dai paparazzi

La pesante discussione, sarebbe proseguita fin quando Belen Rodriguez non è ripartita in auto, di gran fretta viene riportato. Ai paparazzi, Belen avrebbe sbottato reclamando libertà di movimento e spazio personale, almeno per un giorno a settimana secondo quanto riportato.

Dopo la litigata, i paparazzi avrebbero deciso di non seguire più la showgirl argentina: altissima la tensione durante quei pochi minuti, che hanno avuto l’effetto di accendere ancor di più i riflettori su Belen Rodriguez.

Chi è il nuovo flirt di Belen Rodriguez

Nel frattempo, come detto, Belen si sarebbe messa definitivamente alle spalle De Martino e anche Antinolfi. È stata lei stessa a condividere nelle sue storie Instagram una foto di Antonino Spinalbese, hair stylist che avrebbe conosciuto ad Ibiza. L’incontro sarebbe avvenuto grazie all’ex gieffina Patrizia Griffini.

Ad aggiungere pepe alla questione, alcune foto del settimanale Vero, che avrebbe immortalato Belen e Spinalbese in baci appassionati. Inevitabile quindi che si parli di un nuovo amore, forse proprio il motivo che ha spinto l’assedio a casa di Belen, quello che l’ha fatta tanto arrabbiare.

Approfondisci

TUTTO su Belen Rodriguez

Belén Rodriguez attaccata dopo lo scatto in lingerie: l’argentina perde le staffe

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sul gossip De Martino-Belèn