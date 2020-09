La nuova edizione di temptation Island sta per arrivare ma l’unica cosa che tutti vogliono sapere da Alessia Marcuzzi non ha niente a che fare con la sua carriera.

Tutti, invece, voglio avere delle risposte sul caso dell’estate, ovvero il triangolo Marcuzzi-Da Martino-Belèn. C’è stato veramente un triangolo, dopotutto? Le foto della conduttrice e di Paolo Calabresi erano sincere? Cosa è accaduto a Belen e Stefano?

Alessia Marcuzzi: “Sono un po’ infuriata”

Ciò che avrebbe ferito davvero Alessia Marcuzzi sarebbe stata la cieca fiducia nel gossip di parte dell’opinione pubblica, come ha raccontato a Chi: “Sono un po’ infuriata con coloro che credevano al gossip anziché credere all’evidenza dei fatti ovvero che io e mio marito Paolo Calabresi siamo felici e contenti e che proprio in quei giorni eravamo in vacanza insieme”.

Le foto con il marito Paolo Calabresi

Perché la gente non ha creduto alle foto ed ha creduto al gossip, si è chiesta la Marcuzzi? “Mi stupisce che la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante”.

Ci sarebbe un motivo, poi , per cui la conduttrice non sarebbe più tornata sull’argomento: “Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro”.

Il matrimonio con Paolo calabresi

Il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi a quanto pare procede a gonfie vele: “Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile. Anche se sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice.

Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire”.

Temptation Island: cosa succederà

Nonostante i problemi a livello di gossip, l’attenzione di Marcuzzi ora è tutta sul lavoro e su Temptation Island, che come ormai è noto mostra spesso peculiari dinamiche sentimentali: “Vedendo le coppie da fuori siamo bravissimi a giudicare. Diciamo: “Ma quella è pazza a restare!” anche se poi, quando tocca a noi, non siamo oggettivi e, magari, commettiamo lo stesso errore, anche se in maniera meno evidente”.

