Una nuova bomba di gossip agita le pagine dei rotocalchi: Diletta Leotta e Can Yaman potrebbero essere la nuova coppia che fa impazzire i fan. A rivelare che tra i due ci sarebbe del tenero è una nota speaker radiofonica, ma anche una vera e propria paparazzata a Roma. L’attore del momento, scelto come prossimo Sandokan e la giornalista sportiva tra le più amate d’Italia: materiale da gossip fino alla prossima estate.

Diletta Leotta, baci ed effusioni con Can Yaman

Dopo la relazione con Daniele Scardina e il presunto flirt col calciatore Zlatan Ibrahimovic, prossimo super ospite di Sanremo, Diletta Leotta ora avrebbe passato momenti intimi con l’attore turco Can Yaman.

La giornalista e il nuovo attore idolo delle folle, si sarebbero incontrati in un albergo di Roma, dove, secondo il settimanale Chi, avrebbero passato “cinque giorni di passione“. La Leotta e Yaman sono finiti sulla prima pagina del settimanale, che dà per certi “baci ed effusioni” tra i due, tra i quali sarebbe scoppiato un “travolgente amore“.

Dalle foto pubblicate, appare evidente quantomeno una forte intimità tra i due: in una, sembra proprio scattare il bacio tra la Leotta e Can Yaman.

A confermare la notizia, però, ci sarebbero anche altre fonti.

La speaker di RDS conferma: Leotta e Yaman insieme

Oltre alle inquestionabili foto pubblicate dal settimanale Chi, infatti, nelle scorse ore sono arrivate le parole della speaker di RDS Anna Pettinelli, anche professoressa di Amici. Secondo quando ha riferito in radio, sarebbe infatti confermata la bomba che vede Diletta Leotta e Can Yaman insieme.

“La notizia arriva da una fonte certa ma preferisco non rivelarla” ha aggiunto.

Can Yaman in Italia, tra spot e Sandokan

La carriera del 31enne attore turco si sta sempre più legando all’Italia. Dopo aver fatto sognare le fan con il suo ruolo nella serie Daydreamer, che l’ha definitivamente lanciato nel Bel Paese, a stretto giro è arrivata la notizia che Can Yaman interpreterà Sandokan della Lux Vide, dopo quella storica del 1976 con Kabir Bedi. Al suo fianco, ci sarà Luca Argentero. Oltre a questo, Yaman negli ultimi giorni è stato a Roma per girare uno spot per la pasta De Cecco, diretto dal regista Ferzan Özpetec.

Un evento, questo, che ha sollevato la polemica: fuori dal suo hotel infatti si sono assembrate moltissime persone, in evidente violazione del divieto di assembramento per le norme anti-Covid.

