Che Sanremo sarebbe senza una polemica sui compensi? Puntuale come ogni anno, arrivano infatti le prime indiscrezioni sui cachet previsti per i super-ospiti di Sanremo 2021, alcuni dei quali già annunciati nelle scorse settimane. Cifre da capogiro che, sicuramente, saranno linfa per nuove e per certi versi vecchie polemiche legate alla kermesse della musica italiana.

Cachet di Sanremo 2021: quanto prende Amadeus?

Bella la musica, bella l’orchestra, meno bella forse l’idea di mettere tutto il pubblico su una nave da crociera al largo di Sanremo, ma in fin dei conti a suonare ogni anno è sempre la stessa musica: “quanto viene pagato Tizio?

E Caio?“. Una polemica vecchia quasi quanto il Festival stesso, se si ripensa alle polemiche per il compenso (milionario) di Giorgio Panariello, oppure quello per le partecipazioni di Michelle Hunziker e Sharon Stone.

Per cominciare, quest’anno tocca ad Amadeus. A rivelare le prime cifre è il quotidiano Libero, che ha confermato come la Rai avrebbe confermato lo stipendio dell’anno scorso al conduttore Amadeus: tra i 500 e i 600 mila euro il suo compenso per selezionare, organizzare e gestire il più grande e contestato appuntamento della musica italiana.

Da Ibrahimovic a Elodie: quanto saranno pagati gli ospiti

Dopo il “capo popolo”, il giornale ha poi dato prime possibili cifre anche dei cachet dei super ospiti di Sanremo 2021. Quelli confermati, quantomeno: tra questi c’è sicuramente il calciatore Zlatan Ibrahimovic, che per le sue 5 (o 4) serate di Festival potrebbe prendere 200 mila euro, 50.000 a serata. La stessa cifra che, per intenderci, dovrebbe prendere anche il braccio destro di Amadeus, ovvero Fiorello (250.000 euro per le 5 serate).

Una cifra, quella destinata all’attaccante del Milan, in linea anche con quanto pagato a Tiziano Ferro lo scorso anno: cachet che poi, tra mille polemiche, era andato in beneficienza. Seguendo la linea degli scorsi anni, Libero ipotizza quindi che Elodie, annunciata co-conduttrice almeno di una serata, potrebbe venire pagata 25mila euro (come Diletta Leotta). Impossibile da quantificare (economicamente ma anche artisticamente) invece i 5 quadri che Achille Lauro porterà in scena all’Ariston.

Sanremo, tra gli ospiti anche Gigi D’Alessio

Da qualche settimana, Sanremo è entrato in quell’interregno tra l’annuncio dei big e l’inizio del Festival stesso, quest’anno fissato al 2 marzo 2021.

Un periodo di tempo durante il quale si rincorrono voci, indiscrezioni e relative polemiche. Dopo l’idea di stipare pubblico e giornalisti su una nave, per creare una bolla-Covid che permetta di avere una presenza reale all’Ariston, di oggi l’indiscrezione su un nuovo ospite.

Fonti vicine a The Social Post hanno infatti confermato che anche a Sanremo 2021 ci sarà Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano tornerebbe così dopo la comparsata dell’anno scorso, entrando così di fatto a far parte della “scuderia Amadeus”, quei nomi cioè richiamati dal conduttore per rendere grande anche questa nuova edizione.

