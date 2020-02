Le luci sul palco del 70° Festival di Sanremo si sono spente e non si accenderanno prima di altri 12 mesi. C’è però una polemica in grado di riaccendersi molto più facilmente, quella sui cachet degli ospiti di Sanremo. L’ultima “indagata” è Mara Venier, che tuttavia ha risposto per le rime a chi le chiedeva quanto avesse preso per l’ospitata ad Amadeus.

Mara Venier ospite a Sanremo

È stata una toccata e fuga molto rapida quella di Mara Venier sul palco di Sanremo. Giusto il tempo di ribadire perché è considerata la Zia d’Italia, scendere anche lei le scale scalza, sbagliare il nome di Ghali e ricevere le chiavi dell’Ariston.

Dopodiché, si è seduta in prima fila per godersi il resto della lunga, lunghissima ultima serata di Sanremo.

Pochi minuti, che però sono bastati a sollevare una piccola polemica nei suoi confronti e di quanto Mara Venier avrebbe percepito al Festival.

La polemica sul cachet

Non è una polemica nuova: ci sono passati anche Georgina Rodriguez e Tiziano Ferro ed entrambi sembra che abbiano deciso di donare il cachet delle serate. Polemica che tocca anche Roberto Benigni ogni volta che mette piede su un palco della Rai, ma Mara Venier non c’è stata.



Sul suo profilo Instagram ha postato il video del suo ingresso e un utente ha commentato “Hai veramente percepito 50mila euro per la tua presenza al Festival?“.

La risposta di Mara

Alcuni lasciano correre, altri come Mara Venier invece decidono di ribattere. La Zia Mara infatti ha deciso di rispondere al commento sibilino, senza usare giri di parole tra l’altro. “Non ho avuto nessun compenso! Basta con ste stron**te…”.

Il post Instagram di Mara Venier

Quella di fare i conti in tasca agli ospiti di un evento come Sanremo è un abitudine nostrana, che tuttavia ignora veramente i conti, come si gestisce un Festival e il valore artistico degli ospiti che ci partecipano.

La risposta di Mara Vernier, però, è più diretta ed efficace.

