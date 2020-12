Il prossimo Festival di Sanremo prende sempre più corpo. Dal 2 al 6 marzo, ripartirà la competizione canora più importante del nostro Paese sarà segnata dall’emergenza Coronavirus, dopo essere stato l’ultimo grande evento con pubblico del 2020 in Italia. Proprio per questo, si stanno vagliando le opzioni per permettere il ritorno del pubblico: Amadeus non ha escluso una bizzarra idea, ossia mettere tutto il pubblico su una nave.

Sanremo 2021, il pubblico su una nave da crociera?

Una buona fetta di Sanremo, è innegabile, la fa anche il pubblico. La platea dell’Ariston ha sempre accompagnato i cantanti in gara, ora con scroscianti applausi, ora con sonori boati di disapprovazione.

Difficile quindi pensare ad un Sanremo solo online. La pensa così anche Amadeus, che a Radio Zeta ieri ha confermato che “Sanremo senza pubblico non si può fare“. La prima idea è stata quella di un pubblico “chiuso”, sottoposto a tampone tutti i giorni.

Negli scorsi giorni, però, è rimbalzata anche un’idea all’apparenza stramba, che rivoluzionerebbe del tutto il Festival, ossia mettere il pubblico su una nave da crociera. “L’ipotesi è bellissima – ha dichiarato Amadeus durante la presentazione dello show di Capodanno della Rai – per mettere in sicurezza 500 persone che potranno essere il pubblico dell’Ariston“.

I rischi per pubblico e giornalisti di Sanremo

Sull’argomento è intervenuto anche il direttore di Rai 1 Stefano Coletta: “Stiamo valutando varie ipotesi per mettere in sicurezza ogni categoria coinvolta nel festival, dal pubblico alla stampa. In qualunque situazione arriveremo, comunque, dovranno essere seguiti i protocolli sanitari“.

L’ipotesi della nave da crociera, quindi, garantirebbe idealmente una zona Covid-free, una bolla in cui tenere pubblico e giornalisti per tutta la durata del Festival.

Un’operazione che, col giusto sponsor – si parla di Costa Crociere – potrebbe essere fatta a costo zero e con ritorno di immagine per il business delle crociere. “Se poi a febbraio o marzo ci troveremo in una situazione drammatica – ha aggiunto Amadeus – ci regoleremo di conseguenza“.

Sanremo, annunciati i primi super-ospiti

Mentre si attende di definire la questione pubblico, Amadeus ha già annunciato alcuni dei super-ospiti presenti al prossimo Festival di Sanremo 2021. Accanto a lui ci sarà la cantante Elodie, co-conduttrice per almeno una serata su 5.

Chi invece è già stato annunciato come ospite fisso è Achille Lauro: l’istrionico cantante realizzerà “5 quadri”, uno per ogni serata.

Grande attesa anche per l’altro ospite fisso, decisamente meno canterino: si tratta di Zlatan Ibrahimović, il calciatore del Milan già annunciato per tutte e 5 le serate di Sanremo. Nei giorni scorsi, infine, sono stati annunciati i big, i cantanti in gara che animeranno questa prossima strana edizione.

