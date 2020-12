L’anno che verrà è lo spettacolo che ogni anno a partire dal 2003 la Rai mette in onda per festeggiare la notte di San Silvestro. I divieti imposti dall’epidemia di coronavirus non fermano il programma e Amadeus è pronto per condurre la notte di Capodanno.

Anticipazioni: conduttore, location e invitati

Amadeus è stato riconfermato come conduttore per la serata più attesa dell’anno. Quest’anno attesa come non mai, per godere almeno della compagnia virtuale dei cantanti preferiti, perché quelle del 2020, per molti, saranno delle feste natalizie con tantissime assenze, soprattutto da parte dei propri cari non conviventi.

Ecco perché la Rai, così come la concorrente serata su Canale 5, potrebbero rappresentare un po’ di quella normalità che accompagna i cittadini ormai da anni nella notte di Capodanno. Non si sa ancora nulla di ufficiale al riguardo ma, le indiscrezioni non mancano e vedono tra i presenti personaggi come Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari, Piero Pelù, Bugo, Orietta Berti, Red Canzian, Rita Pavone, Nino Frassica, Annalisa, Diodato, Loretta Goggi, Ron ed Elodie.

Amadeus e Gianni Morandi

Non solo Amadeus. A sorpresa arriva la conferma del conduttore di casa Rai sul suo co-conduttore.

“Al mio fianco per tutta la notte alla co-conduzione ci sarà Gianni Morandi“, ha rivelato durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani.

L’anno che verrà: gli anni che ci sono stati

Il Programma va in onda su Rai 1 dal 2003 e dal 2017 anche su Rai Radio 1 e nel corso degli anni è stato organizzato in diverse località come: Rimini, Courmayeur, Matera, Potenza e Maratea. Per alcuni anni i conduttori sono cambiati ad ogni edizione ma, nonostante ciò, Carlo Conti e Amadeus sono i più longevi con rispettivamente 9 e 6 conduzioni.

Il Capodanno di Canale 5

Canale 5 invece quest’anno ha scelto un capodanno diverso, all’insegna dei reality. La produzione del Grande Fratello vip ha deciso di prolungare il programma fino ai primi di gennaio, promuovendo quindi un Natale e un Capodanno all’interno della Casa. Per Canale 5 e per i fan del reality, un festeggiamento con i propri vip “di fiducia”.

