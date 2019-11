Amadeus è sicuramente uno degli uomini di punta del piccolo schermo, che con la sua simpatia senza eccessi ha conquistato un posto in prima fila nel cuore degli italiani. Uno dei momenti chiave della sua carriera è senza dubbio la direzione artistica del Festival di Sanremo, che è stato chiamato a condurre nell’edizione 2020, ma la sua carriera e la sua storia riservano momenti capaci di restituire al suo talento una cornice di spicco nel panorama nazionale.

Chi è Amadeus: il ritratto privato

Amadeus non è il suo vero nome ma è lo pseudonimo con cui è diventato celebre in tutta Italia.

All’anagrafe è Amedeo Umberto Rita Sebastiani, con un passato di dj e un presente nel ruolo di conduttore di punta della galassia televisiva italiana.

Amadeus è nato a Ravenna, nel 1962, e ha investito nella carriera un importante bagaglio di fatiche e sogni poi ripagati da uno straordinario successo.

Antonella e Corrado Sebastiani sono i suoi genitori, di origini siciliane e trapiantati a Verona per via del lavoro del padre, gravitante nel mondo dell’equitazione. Ed è proprio quest’ultima una delle grandi passioni del conduttore, eredità paterna che non tutti conoscono.

Quell’amore nato a L’Eredità

La vera svolta privata di Amadeus è legata alla donna che gli ha rapito il cuore, Giovanna Civitillo, portandolo sul pianeta ‘Amore’ dopo l’incontro a L’Eredità.

Una relazione importante, nata intorno al 2003 quando lui era al timone dello show della rete ammiraglia Rai e lei faceva parte della rosa di vallette della trasmissione.

Le nozze sono arrivate nel 2009, con rito civile poi consacrate nel 2019 con il matrimonio in chiesa, e sono diventati genitori di José Alberto. Dietro la scelta del nome da dare al figlio si anniderebbe una curiosità: Amadeus avrebbe optato per José in onore del ct Mourinho, all’epoca tecnico dell’Inter che è la sua squadra del cuore.

Marito e moglie hanno condividono anche la ‘vita social’ con un profilo Instagram a due, ‘Giovanna e Amadeus’, la cui gallery è impreziosita da tantissimi scatti di coppia.

Quello con Giovanna Civitillo non è il primo appuntamento all’altare per Amadeus, che è stato sposato con Marisa Di Martino dal 1993 al 2007. Nel 1997, il conduttore e l’allora consorte hanno avuto la primogenita Alice.

Le tappe di una carriera stellare

Amadeus è artisticamente nato come disc jockey e speaker in radio, con un esordio di carriera costellato di preziose esperienze formative in alcune delle realtà radiofoniche più importanti nel tessuto nazionale.

C’è poi il timido ingresso in tv del 1993, con la conduzione di Festivalbar al fianco di Federica Panicucci e Fiorello, cui seguono Buona Domenica e altri importanti show (tra cui Matricole e Meteore).

Quando la sua figura di conduttore si è fatta ormai imponente e indiscutibile, Amadeus è passato al timone di format dal taglio leggero e frizzante, traino al prime time di reti Rai e Mediaset.

Come non ricordarlo alla guida di Quiz Show e L’Eredità? C’è poi la fortunata formula di Soliti Ignoti, programma che ha incassato un importante bacino di consensi di pubblico e critica.

Nel percorso televisivo anche il successo di Stasera tutto è possibile, ereditato poi da Stefano De Martino. Non ultima la conduzione di Sanremo, dopo le edizioni targate Claudio Baglioni.