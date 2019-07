Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati in chiesa lo scorso 11 luglio e le foto del loro matrimonio diffuse da Oggi, mostrano i momenti più belli delle loro nozze, compreso il cambio d’abito della sposa e il tuffo in piscina degli sposi. Durante l’emozionante cerimonia c’è stata anche una sorpresa speciale per i due novelli coniugi: un messaggio di Papa Francesco.

Le foto del matrimonio di Amadeus e Giovanna Civitillo

Le foto delle nozze di Amadeus e Giovanna Civitillo mostrano una cerimonia allegra, sontuosa e anche tradizionale. La sposa è stata accompagnata all’altare dal padre e anche dal figlio José. Dieci anni fa, i due si erano uniti civilmente nel Monferrato, ma hanno annullato le prime nozze per sposarsi in chiesa.

A celebrare il matrimonio è stato don Santino Spartà, che ha accompagnato i coniugi nel percorso spirituale che li ha portati a unirsi in matrimonio con il rito ecclesiastico, e monsignor Andrea Ripa. La sposa ha scelto due vestiti diversi per il rito cattolico e per i festeggiamenti, il primo disegnato da Gai Mattiolo.

Gli sposi sono rimasti molto soddisfatti dalla cerimonia che Amadeus commenta così a Oggi: “Ricorderemo questo giorno per tutta la nostra vita, sarà l’immagine perfetta a cui tornare con la mente nel tempo perché il nostro sogno si è finalmente realizzato: siamo credenti e solo adesso ci sentiamo davvero marito e moglie.

Giovanna, la sera, mentre andavamo a letto in una magnifica camera dell’hotel Parco dei Principi, continuava a piangere per l’emozione“.

I due abiti da sposa di Giovanna Civitillo. Credits: Oggi

Durante le nozze, Oggi ha anche immortalato il tuffo in piscina degli sposi, durante la festa. Si è trattato di una cerimonia molto intima che ha visto come testimone la primogenita del presentatore, Alice.

Il tuffo in piscina degli sposi e del piccolo Josè. Credits: Oggi

Il messaggio di Papa Francesco

Grazie a don Santino Spartà, come ha spiegato la coppia, è arrivato ad Amadeus e Giovanna Civitillo un telegramma di Papa Francesco per benedire la loro unione.

Amadeus ha rivelato: “Un regalo inatteso, una persona che entrambi ammiriamo, dal carisma incredibile. Certamente un dono di don Santino, che è riuscito a sorprenderci ancora una volta“.

Amadeus e Giovanna Civitillo in piscina. Credits: Oggi

In questo senso, la coppia ha sentito di essere guidata da don Santino nel percorso che li ha portati a scegliere di sposarsi in chiesa e ad annullare le prime nozze: “Senza di lui non ce l’avremmo fatta. Non dico che ci avevo rinunciato, ma immaginavo l’annullamento del mio primo matrimonio come una cosa impossibile. Lunga e costosa. Quando io e Giovanna ci sposammo civilmente su una terrazza di un piccolo paesino in Piemonte, lì accanto c’era una chiesetta. Sentimmo subito il bisogno di entrare, stavano celebrando la messa. Assistemmo alla funzione e alla fine ricevemmo la benedizione del parroco“.

*Credits immagine in alto: Oggi