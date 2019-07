L’avevano annunciato a fine giugno e l’hanno fatto, Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati in chiesa l’11 luglio scorso. Adesso è uscita la prima foto che li mostra sorridenti e innamorati con gli abiti da sposi. I due avevano tenuto il massimo riserbo sulla cerimonia. Insieme alla foto si possono anche leggere le prime reazioni a caldo del conduttore.

Un’emozione unica per Amadeus e la sua Giovanna

Sul settimanale Oggi, in esclusiva, è uscita un’intervista fatta ad Amadeus dopo le nozze con la sua Giovanna Civitillo. A giugno avevano annunciato che dopo 10 anni di matrimonio civile sarebbero nuovamente convolati a nozze in chiesa.

Il coronamento di una storia d’amore che dura da tanti anni, e che già aveva visto le prime nozze, quelle civili, nel 2009. Sulla cerimonia c’era il massimo riserbo da parte dei due e l’esclusiva era stata concessa solo alla rivista diretta da Umberto Brindani. Il settimanale ha documentato i preparativi, la romantica cerimonia in una chiesetta di Roma. E, infine, la festa con annesso tuffo in piscina non solo con la sposa ma con tutta la famiglia, quindi con il figlio Josè Alberto, nato nel 2009 proprio dalla relazione con la Civitillo e con la figlia 22enne Alice, nata dal precedente matrimonio.

Nell’intervista, è emersa tutta l’emozione di quel giorno del conduttore di Ravenna che ha ammesso: “Quante lacrime!“. E ha poi spiegato il motivo di tanta commozione: “Lei era talmente radiosa e solare… Sentivo che avevo vicino i miei figli, le nostre famiglie, gli amici più cari, quelli che avrò accanto domani e dopodomani: le lacrime sono scese senza che me ne rendessi conto“. Inoltre: “Era tutto perfetto, tutto così vero, il cuore batteva forte“.

Finalmente marito e moglie

Per Amadeus solo adesso, lui e Giovanna, che sono credenti, possono davvero dirsi sposati, ha, infatti, detto: “Solo ora siamo davvero marito e moglie.

Ricorderemo questo giorno per tutta la nostra vita“. “Sarà l’immagine perfetta a cui tornare con la mente nel tempo perché il nostro sogno si è finalmente realizzato: siamo credenti e solo adesso ci sentiamo davvero marito e moglie“, ha concluso il conduttore che appare pure nella foto molto emozionato.

Amadeus e Giovanna Civitillo, la foto esclusiva delle nozze. Fonte: Settimanale Oggi

Per i neo sposini è arrivato anche un regalo molto speciale e gradito dai due: un telegramma da parte di Papa Francesco. Amadeus ha commentato sorpreso questo omaggio: “Un regalo inatteso, una persona che entrambi ammiriamo, dal carisma incredibile“. Infine, sulla sua famiglia ha detto: “Non ci sentiamo una famiglia allargata, siamo una famiglia, e Alice è parte di noi“. E proprio sulla figlia Alice ha confessato: “Fu lei a cinque anni a dire a Giovanna a bruciapelo ‘perché non ti fidanzi con il mio papà?’. Lei e Giovanna si sono scelte e io non potrei esserne più orgoglioso“.

Immagine in evidenza: Amadeus e Giovanna Civitillo. Fonte: Giovanna Civitillo & Amadeus/Instagram