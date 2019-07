I nuovi palinsesti Rai 2019-2020 si sono confermati scrigno di grandi sorprese per il pubblico. Una di queste è la conferma di Stefano De Martino al timone di un format storicamente tra le mani di Amadeus, ‘sfrattato’ dal nuovo padrone di casa ‘piglia tutto’ in una stagione autunnale prossima all’avvio. L’ex ballerino di Amici sarà il conduttore di Stasera tutto è possibile, andando a occupare uno spazio davvero importante sul secondo canale del servizio pubblico.

Stasera tutto è possibile: via Amadeus, entra De Martino

Stasera tutto è possibile si conferma contenitore di punta nei prossimi palinsesti Rai, formula irrinunciabile alla luce del successo incassato nelle precedenti edizioni.

C’è una grande novità nell’assetto del format, che tornerà in autunno con la firma di Stefano De Martino. Sarà lui, infatti, a condurre la trasmissione al posto di Amadeus (il cui volto ha contribuito a consacrare i consensi e la riuscita dello show).

Rai 2 ospiterà, ancora una volta, l’ex ballerino di Amici, già perfetto padrone di casa a Made in Sud. Per lui un’agenda costellata di impegni, a partire da quelli che lo vedranno alla conduzione in coppia con la sua Belen (La Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro).

Lo show torna su Rai 2: la data di inizio

Lo show affidato a Stefano De Martino è tra i più attesi della prossima stagione, e tra le anticipazioni su Stasera tutto è possibile è emersa anche la data di inizio: 5^ edizione al via dal 16 settembre, con programmazione per tutti i lunedì.

Sono previste 8 puntate in prima serata, per un tessuto di appuntamenti che si preannuncia esplosivo. Il varietà, dunque, aprirà i battenti tra due mesi e Stefano De Martino si dividerà, ancora una volta, tra i tanti ingaggi professionali e la sua splendida compagna di vita.

Una parentesi lontana dai riflettori? Potrebbe essere quella di un matrimonio bis con Belen (che è facile immaginare non troppo al riparo dalle telecamere). La sorte di Amadeus? Niente paura per i fan: il suo trono a I Soliti Ignoti è irremovibile. Per non parlare della caldissima ipotesi sulla conduzione di Sanremo, ma per questo ci sarà ancora da attendere.