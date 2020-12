I riflettori sulla storia d’amore tra Daniele Scardina e Diletta Leotta non si sono mai veramente spenti, nonostante i due non stiano più insieme. La grande attenzione è dovuta anche alla sua recente partecipazione a Ballando con le Stelle, che lo ha messo al centro della pista e dei gossip riguardanti la giornalista sportiva. In un’intervista, il pugile Scardina ha messo in chiaro come stanno le cose, lanciando anche un messaggio alla sua ex Diletta.

Daniele Scardina, dal ring a Ballando con le Stelle

Quando è stata resa nota la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Daniele Scardina era “l’ex fidanzato di Diletta Leotta“.

Inevitabile che la giornalista conquistasse più peso nel definire la coppia, nonostante i successi sportivi di King Toretto. Dopo la finale dell’edizione 2020 di Ballando con le Stelle, però, le cose potrebbero essere cambiate: la bella figura fatta da Daniele Scardina nel talent di ballo gli è valso il premio speciale della giuria e le copertine, lontano dall’ex Diletta Leotta.

Daniele Scardina a Ballando con le Stelle

Durante il programma, però, Scardina sembrava aver mandato qualche messaggio verso l’ex con cui si è lasciato a luglio: “Per me l’amore è una cosa bellissima e ci credo.

Credo ancora nel mio amore“. Ora, è tornato a parlare della loro storia.

Scardina tiene la porta aperta per Diletta Leotta

Nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, King Toretto è stato stuzzicato ancora una volta sulla sua storia passata con la giornalista di DAZN. La sua risposta, però, sembra lasciare aperto uno spiraglio per il loro futuro: “Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore” ha detto Scardina.

E su un possibile ritorno di fiamma tra di loro, si è espresso così: “Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri…Però aggiungo: mai dire mai“.

Una frase che, nel gossip, fa sognare i fan della coppia. Nell’immediato futuro Scardina si è detto pronto a volare negli Stati Uniti, per poi salire sul ring a Milano e puntare al titolo dei supermedi. La porta per Diletta Leotta, però, sembra decisamente aperta, nonostante su di lei si è molto chiacchierato nei mesi scorsi per una presunta tresca con uno dei calciatori più famosi al mondo.

Il saluto di Scardina a Maradona

Nei giorni scorsi, Daniele Scardina si è espresso anche sulla morte di un’altra leggenda dello sport, Diego Armando Maradona. A The Social Post, Scardina lo ha definito una leggenda: “Spiace a tutti per la sua scomparsa. Vivrà per sempre nei nostri ricordi“.

