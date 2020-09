Alessia Marcuzzi, dopo il video-collegamento della scorsa settimana, è ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. La conduttrice, in queste settimane, è protagonista su Canale 5 con la nuova edizione di Temptation Island. Ma il focus della chiacchierata fra colleghe si sposta presto sul caso dell’estate: il presunto flirt con Stefano De Martino.

Alessia Marcuzzi e l’esperienza a Temptation Island

La nuova stagione televisiva targata Mediaset è partita con il botto, grazie al ritorno in tv dei programmi più amati. Senza dubbio uno di questi è Temptation Island che, dopo il successo riscosso in estate con Filippo Bisciglia, è tornato a fare compagnia agli italiani.

Al timone di questa nuova edizione c’è Alessia Marcuzzi, alla sua seconda esperienza alla guida del reality. La conduttrice, ospite nella puntata odierna di Verissimo, fa il punto su questa avventura tv da poco iniziata: “Lì è sempre un esperimento terapeutico. Ascoltare queste persone ti fa pensare“.

La famiglia della conduttrice

Tramite alcune clip viene ripercorsa la vita di Alessia Marcuzzi, a cominciare dalla famiglia: “Io ho sempre vissuto giorno per giorno, non ero quella bambina che sognava matrimonio e figli, ero un po’ maschiaccia.

E ancora adesso sono un po’ così, non riesco ad avere la vita piatta. Sono tanto fortunata ed è bella la famiglia che ho creato“. Come affronta i problemi della vita Alessia Marcuzzi? A parlarne è la conduttrice: “Io ho tre amiche del cuore, ma parlo molto anche con i miei figli. Se ci sono problemi ne parlo, non sono una che tiene tutto per sé“. E sul rapporto con il marito, Paolo Calabresi Marconi, rivela: “Noi siamo due chiacchieroni, parliamo troppo.

Ci siamo incontrati tardi, ma siamo anche molto amici oltre che marito e moglie. Lui è stupendo con Mia e Tommaso“.

Il caso dell’estate: com’è andata con Stefano De Martino?

Se la sua vita professionale procede a gonfie vele, qualche dubbio è sorto questa estate sulla vita privata della conduttrice. Alessia Marcuzzi, infatti, è finita al centro delle cronache rosa per una presunta crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi. Ma, soprattutto, per un clamoroso possibile flirt con Stefano De Martino. In questo triangolo amoroso, che ha tenuto banco per tutta l’estate, la terza figura è ovviamente quella di Belén Rodriguez.

La rottura con il ballerino ha fatto parlare molto, così come le voci che davano Alessia Marcuzzi la “causa” del loro naufragio amoroso. A Verissimo è la stessa conduttrice a fare chiarezza una volta per tutte: “La cosa che mi ha un po’ fatto riflettere è che la gente crede più alle voci che girano piuttosto a quello che vede“.

Rapporto solido con il marito

Alessia Marcuzzi rivela: “C’erano foto di me e Paolo insieme, ma nessuno ci crede, però nella foto del fiore che ho postato, quella era la prova, siccome anche Stefano De Martino l’aveva postata.

Non è stato piacevolissimo, ma ci devo fare i conti: la mia vita è in mezzo ai riflettori. Ci siamo parlati noi tre ed eravamo sereni ma assolutamente esterrefatti. Smentire avrebbe fatto ancora più clamore“. Poi continua: “La cosa del fiore è stata una cosa surreale. Dal momento che la verità ce la siamo detta in famiglia, quando i miei familiari erano apposto, il mio cuore era apposto. Se vogliono chiacchierare, che chiacchierassero“. La conduttrice conferma dunque la solidità del rapporto con il marito, nonostante una piccola crisi durante la quarantena: “La prima notizia era la crisi con mio marito.

Durante il lock-down c’era stato un momento così con Paolo, ma credo che nel lock-down la quotidianità abbia fatto un po’ strano e ogni tanto ho avuto delle piccole crisi. Però era una cosa nostra, per cui siamo rimasti sconvolti quando era uscita la notizia della crisi fra di noi. Il resto poco mi interessa, ciò che mi interessa è che la mia famiglia è unita e siamo tutti sereni“.

