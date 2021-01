Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in un dolce momento con il fidanzato Goffredo Cerza, inserendo una toccante didascalia nella quale esprime il suo amore nei confronti del suo compagno e contemporaneamente per fargli gli auguri di compleanno.

Un amore nato nel 2017

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza condividono il loro amore da ormai 4 anni, proprio nel post pubblicato su Instagram, Aurora Ramazzotti ricorda l’inizio del loro amore: “Era il 2017, era gennaio. Una serie di coincidenze ci avevano impedito di trovarci.

Io impigliata nelle mie abitudini, spiazzata dalla tua forte volontà, forse già allora mi domandavo come potessi aver scelto proprio me. Era il tuo compleanno e, con la leggerezza che di quei tempi mi caratterizzava, mi abbandonai al tuo invito senza sapere cosa realmente mi aspettasse”.

La giovane 24enne ricorda anche le difficoltà dovute alla distanza, in quanto lui era a Londra per il compimento della laurea in Ingegneria, mentre lei a Milano per lavoro. Nonostante tutto, i due non si sono mai buttati giù di morale, anzi, non hanno mai dato il minimo segno di cedimento, e hanno sempre cercato di condividere il loro amore.

Aurora, proprio in onore del compleanno di Goffredo, ricorda anche i momenti di lontananza: “Da quel giorno, insieme, costruimmo il nostro castello, fatto di distanza e di quell’amore che fino ad allora avevo solo potuto sognare leggendo un libro”.

Dalla lontananza alla convivenza

Al momento, i due convivono in una casa a Milano, in compagnia di Kida, la loro gatta. Dopo che Goffredo si è laureato a Londra, a causa della pandemia ha deciso di trasferirsi in Italia per poter trascorrere il lockdown con la famiglia di Aurora.

Tempo fa, la coppia ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, dove hanno raccontato della quarantena passata nella casa di Bergamo Michelle, e Aurora racconta: “La nostra è una quarantena affollata, incasinata e rumorosa: siamo molto fortunati”. E ancora: “Siamo indipendenti e non diamo fastidio a nessuno. Ci aiutiamo a vicenda ma siamo molto attenti a non interferire. Gli equilibri sono delicati quando si sta 24 ore al giorno rinchiusi in casa da settimane”.

Sebbene la lontananza e il lockdown si sono fatti sentire nei cuori di tutti, tra loro non è cambiato nulla e l’amore tra di loro è ancora più forte, Aurora conclude la dolce dedica con delle parole davvero toccanti: “Sarò sempre grata a quel compleanno, capitato nel luogo giusto al momento giusto, per averci dato modo di scoprirci.

Quindi auguri amore mio che mi hai cambiato la vita e continui a farlo, inspiegabilmente, ogni giorno.”

