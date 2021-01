Natalia Bryant, primogenita del cestista Kobe Bryant e della moglie Vanessa, ha festeggiato i suoi 18 anni il 19 gennaio. Una tappa importante della vita, che non ha potuto condividere con il padre e la sorella Gianna, scomparsi a gennaio dello scorso anno in un incidente aereo. La madre Vanessa ha deciso di fare una sorpresa alla festeggiata, pubblicando sei foto sul suo profilo Instagram. Tra scatti recenti e alcuni ricordi di famiglia, ogni immagine è accompagnata da parole che solo una mamma è capace di dedicare.

La dedica di Vanessa Bryant alla figlia

Proprio come una vera lettera, la prima dedica si apre con un “Cara Natalia, buon compleanno!

“. Accanto al messaggio della madre, spicca una foto di Natalia sorridente. “Mamma e papà sono veramente orgogliosi della giovane donna che sei” scrive Vanessa, facendo anche le veci di Kobe Bryant.



“Hai mostrato tanta forza e grazia durante l’anno più difficile della nostra vita – continua nel post, ricordando l‘incidente del 26 gennaio 2020 che ha sconvolto la famiglia Bryant – Grazie per essermi venuta in aiuto con le tue sorelline.

Sei un’incredibile sorella maggiore e un ottimo modello per così tante persone“. Queste le prime parole che Vanessa Bryant, mamma anche di Bianka “BB”, 4 anni e Capri “Koko”, 1 anno, ha voluto far leggere a Natalia il giorno del suo compleanno. Il primo post si chiude con parole d’affetto e una”firma” virtuale di tutta la famiglia: “Amore sempre, Mamma, Papà, Gigi, BB e Koko“.

Kobe Bryant tiene in braccio la piccola Natalia

I ricordi con il papà Kobe

Le foto in bianco e nero, in cui Natalia posa davanti a un obiettivo professionale, lasciano il posto a due foto dall’album di famiglia.

Una ritrae Kobe che, sul campo da basket, tiene teneramente in braccio una Natalia ancora bambina. “La piccola principessa di papà” scrive Vanessa. Nella seconda foto, tra le braccia del cestista c’è anche la moglie: Vanessa, Kobe e Natalia, allora ancora figlia unica, seduti sul campo dei Lakers, sorridono alla macchina fotografica.

I ringraziamenti di Natalia

Con questo piccolo tuffo tra i ricordi, Vanessa ha voluto riunire per una festa tanto importante, tutta la famiglia Bryant.

Uno speciale biglietto d’auguri, che commuove e unisce tutti, anche se a distanza, attorno a Natalia nel giorno del suo compleanno. Non sono mancati, infatti, i ringraziamenti della neo-diciottenne che, in un post su Instagram, scrive: “Grazie a tutti per gli auguri di compleanno!“. E conclude, rivolgendosi la madre, “Grazie anche a te, per rendere sempre il mio compleanno così speciale“.

Kobe, Vanessa e Natalia Bryant

Approfondisci:

TUTTO su Kobe Bryant

Vanessa Bryant trova l’ultima lettera di Kobe: il disegno di un angelo



Vanessa Bryant e il dolore infinito per marito e figlia: “Il mio cervello si rifiuta di accettare”